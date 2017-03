Simicskó: a migráció jó lehetőség a terroristáknak, hogy bejussanak az EU-ba

A honvédelmi miniszter szerint a szerdai londoni terrortámadás is rávilágít arra, hogy jobban kell figyelni biztonságunkra, többet kell áldozni rá.

Simicskó István erről csütörtökön, Budapesten a NATO Transzformációs Szemináriumának második napján tartott sajtótájékoztatón beszélt. A honvédelmi miniszter mellett Rose Gottemoeller NATO-főtitkárhelyettes és Denis Mercier, a NATO Transzformációs Parancsnokság főparancsnoka is kifejezte részvétét és együttérzését a londoni merénylet áldozatai hozzátartozóinak és sérültjeinek.

A honvédelmi miniszter kiemelte: Magyarország egyetért az Egyesült Államokkal abban, hogy a terrorizmussal szemben hatékonyabban kell fellépni.

Simicskó István kitért arra is: a migráció jó lehetőség a terroristáknak, a terrorszervezeteknek arra, hogy bejussanak az Európai Unióba. Ezért fontos nagyobb erőkkel jelen lenni a migráció forrását jelentő konfliktus- és veszélyzónákban. A NATO, amely közös biztonságunk letéteményese, minden ilyen kezdeményezést támogat is - mondta Simicskó István. Európa biztonsága jelentősen romlott - emlékeztetett a miniszter, aki szerint az EU-nak is szüksége van olyan képességre, hogy Európán belül is képesek legyenek megvédeni az állampolgárokat a terrorizmustól.

Rose Gottemoeller NATO-főtitkárhelyettes a tömeges migrációt emberi tragédiának nevezte, amelyet bűnözői hálózatok és embercsempészek is kihasználtak.



Együttérzéssel kell fordulni a migránsok felé, egyúttal mindent meg kell tenni hatósági ügyeik minél gyorsabb lebonyolítására - mondta. Ezen felül viszont - hangsúlyozta - mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a kibocsátó országokban segítsék a stabilitást és a biztonságot. Ebben a NATO is segít, de az Európát érintő tömeges migráció kezelése elsősorban az Európai Unió feladata - mondta.