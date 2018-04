Szijjártó: a magyar kormány továbbra is ellenáll a nemzetközi nyomásnak

A választás eredményét követően fokozni fogják a nemzetközi nyomásgyakorlást Magyarországgal szemben, de a kormány megújult erővel továbbra is ellenáll ennek.

- mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újságíróknak csütörtökön Dunakeszin.A tárcavezető kiemelte: a választás után Európában a magyar emberek által kifejezett politikai akarat a legerősebb, legegyértelműbb és legvilágosabb politikai akarat. Ma Magyarországon áll a legszélesebb körű, legátfogóbb és legdemokratikusabb felhatalmazás a kormányzati munka mögött - mondta. Szijjártó Péter kijelentette: ugyanakkor Brüsszelben tovább folyik a magyar emberek és akaratuk semmibe vétele. Ma az Európai Parlament állampolgári jogi, bel- és igazságügyi bizottsága (LIBE) a Magyarországról szóló jelentésről tárgyal, "ma mutatják be a Soros-jelentést" - közölte.A külügyminiszter felidézte: szerdán megkeresték a LIBE-bizottságot, hogy a magyar kormány képviseletére legyen lehetőség, hogy kifejthessék az álláspontjukat. Azonban a bizottság vezetői ezt a kérést visszautasították. Ezzel "leleplezték magukat", a LIBE-bizottság "súlyosan antidemokratikus" eljárást folytat az országgal szemben, hiszen nem számít nekik a magyar emberek véleménye, akarata - vélekedett. Úgy látja, a választási kampányban is számos nyílt beavatkozási kísérlet volt a belpolitikai folyamatokba, azonban a magyar emberek világossá tették, hogy "köszönik szépen a tanácsokat", de majd ők eldöntik, hogyan nézzen ki Magyarország jövője."Dacára a Soros-hálózat mindenfajta beavatkozási kísérletének", dacára az EU vagy az EP minden beavatkozási kísérletének, a magyarok saját maguk világos döntést hoztak - mutatott rá. Szerinte "ennek ellenére a politikai támadássorozatot Brüsszel folytatja Magyarországgal és a magyar emberekkel szemben". Holott a magyarok "minden kétséget kizáró felhatalmazást adtak a bevándorlásellenes kormány számára", hogy folytassa munkáját - közölte.Azt mondta, "a Soros-birodalom, azok, akik beavatkoztak a magyar választási folyamatba", most rendkívül csalódottak, mert minden kísérletük ellenére a magyar emberek nemet mondtak a bevándorláspárti politikára és azokra a pártokra, amelyek ilyen álláspontot foglaltak el a kampányban. Ezután a nemzetközi nyomást növelni fogják Brüsszelben, New Yorkban és Genfben, de a választás eredményéből fakadóan a kormány "megújult erővel, megkettőzött akarattal" ennek a nyomásgyakorlásnak ellenáll, ahogyan eddig is - mondta.