Szijjártó: tisztességes megállapodás kell Nagy-Britanniával

A tárcavezető kiemelte: Magyarország elvárása a tárgyalásokat illetően, hogy az EU nem lehet sértődött pozícióban, ha a sértettség alapján tárgyal, akkor nem születhet jó megoldás a számára.



A tárgyalásoknak a lehető legátfogóbb, legszélesebb körű szabadkereskedelmi megállapodásra kell irányulniuk, a lehető legszorosabb gazdasági, kereskedelmi, befektetői együttműködésre van szükség, Nagy-Britannia ugyanis fontos gazdasági partnere Magyarországnak - tette hozzá.



Szijjártó Péter szerint mivel jelenleg az EU életében a legsúlyosabb a terrorfenyegetettség, fenn kell maradnia a szoros biztonsági együttműködésnek Nagy-Britanniával, hogy számítani lehessen rá Európa kollektív védelmében.



Hangsúlyozta továbbá, hogy minél előbb megállapodás kell arról, hogy megvédjük a Nagy-Britannia területén dolgozó uniós állampolgárok jogait, és korrekt felvetés, hogy ezért cserébe az unió területén dolgozó britek jogait is garantálni kell, ez jó tárgyalási alap.

A külügyminiszter kifejtette: egész Európa és Magyarország számára rossz hír Nagy-Britannia kilépése, hiszen az EU második és a világ ötödik legnagyobb gazdasága hagyja el az uniót. Ugyanakkor kudarc is kifejezetten Brüsszel szempontjából, hogy a britek így döntöttek, viszont a személyi konzekvenciák levonása csak Londonban történt meg, Brüsszelben nem - mondta.



Megjegyezte: a britek döntését tiszteletben kell tartani, csak nekik van joguk döntést hozni az országuk jövőjéről, ezért a döntést bíráló minden megközelítést el kell utasítani.



Mint mondta, a világban radikális változások zajlanak, amit vannak, akik tudomásul vesznek, mások pedig vitatják. De akik eddig tagadták, hogy új világrend van kialakulóban, most beláthatják, hogy tévedtek - fűzte hozzá.



Szijjártó Péter közölte: az elmúlt hónapokban világossá vált, hogy "a korábban dicsőített modellek megbuktak", és köddé váltak a korábban megdönthetetlennek hitt dogmák. Az eddiginél sokkal patriótább amerikai külpolitika és gazdaságpolitika bontakozik ki, Nagy-Britannia elhagyja az EU-t, a brüsszeli csökönyösség miatt egyre mélyül a válság az unió és Oroszország kapcsolatrendszerében, Kína pedig radikális expanziót folytat - sorolta.



Úgy vélte, mindebből az következik, hogy Európának nem szabad még egyet hibáznia, mert az végzetes következményekkel járna, és akkor Európa behozhatatlanul lemarad.



A külügyminiszter szerint a brit miniszterelnöktől keddi nyilatkozatában egyenes, világos beszédet hallhattunk, és ahhoz, hogy a tárgyalások végén Nagy-Britannia és az EU szempontjából kielégítő megállapodás szülessen, ilyen nyílt és őszinte beszédre van szükség. Olyan megállapodás kell, amelynek nincs előképe, amely nem hasonlítható más már meglévő megállapodáshoz - mondta.



Szijjártó Péter kérdésre arról is beszélt, hogy hazug megközelítés, amit egyes körök próbálnak felépíteni, hogy az embereket, a társadalmakat a civil szervezetek képviselik, hiszen még soha nem volt olyan választás, ahol közülük választottak volna az emberek. Az embereket ugyanis a megválasztott parlamenti képviselők és a választások alapján létrejött kormányok képviselik. A civil szervezetek civil kezdeményezések alapján jönnek létre, és bizonyos kérdésekben véleményt nyilvánítanak - mutatott rá. Úgy vélte, jogos elvárás, hogy a közügyekben megnyilvánuló civil szervezetek esetében legyen világos és átlátható, hogy kinek a finanszírozásából működnek.



Ugyancsak kérdésre válaszolva kitért arra: Soros György magyar származású amerikai üzletembernek az amerikai külpolitikára eddig jelentős hatása volt, más kérdés, hogy ezután is így lesz-e. Köztudott, hogy Soros György mit gondol a jelenlegi magyar kormányról, de nem ő dönti el, hogy ki kormányozza az országot, ezt a választókra kell bízni - fogalmazott a külügyminiszter.