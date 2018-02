Tavasszal kezdődhet az M44-es újabb szakaszának kivitelezése

Közölte, a közbeszerzési eljárás csaknem egy évvel tovább tartott a tervezettnél, így az átadási határidő 2021. január 31-re változott. A 18 kilométeres szakaszon a régészeti feltárás és a lőszermentesítés már meg is indult - húzta alá.



A szakasz nettó 41 milliárd forint belföldi forrásból valósul meg - tette hozzá.



Dankó Béla elmondta, az M44-es Kondoros-Tiszakürt közti 62 kilométeres szakasza - amelyre 145,68 milliárd forintot fordítanak - az ütemterv szerint halad, befejezése 2019. harmadik negyedévére várható.



A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) tájékoztatása szerint a szakaszon 49 híd és egy 450 méter hosszú acél ívhíd épül, a cölöpözés több helyen már elkészült, és zajlik a pillérek kialakítása is.



A harmadik, Tiszakürt-Lakitelek közti 10 kilométeres szakaszra nemrég írták ki a közbeszerzést - közölte Dankó Béla. Itt a feladat része egyebek mellett egy új tiszai híd tervezése és építése, továbbá a nyertesnek meg kell építenie a lakitelki mérnökségi telepet is. A tervezésre és kivitelezésre 32 hónapot határozott meg a NIF. Az M44-es gyorsforgalmi út 110 kilométer hosszú lesz, 54,6 kilométernyi fejlesztés Békés megyében valósul meg.