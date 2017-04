Több lett a magántanuló tavaly

Főleg az általános iskolás magántanulók száma nőtt tavaly, közel 530-cal 6018 diákra. A legnagyobb növekedést a fővárosban mérték, ahol egy év alatt 120-szal lett több magántanuló. A legtöbb ilyen diák Budapesten van (1025), valamint Pest megyében (755) és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (541).



Lannert Judit oktatáskutató a lapnak azt mondta: általában két ok miatt válnak magántanulóvá a diákok, az egyik, amikor az intézmény szeretne megszabadulni a problémás tanulóktól, a másik ok, amikor a középosztály "kimenekíti" a gyermekét az iskolából. A magántanulók számának növekedésében emellett szerepet játszhat az is, hogy 2014 óta az iskoláknak lehetőségük van a külföldön tanulókat ilyen státuszba sorolni - vélekedett a szakember. Hozzátette: a magántanulók létszáma az összes tanulóhoz mérve nem tekinthető soknak, vagyis nem lehet tömeges jelenségről beszélni - olvasható a Magyar Nemzetben.