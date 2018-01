Választás 2018 - Jelentkezőket várnak a szavazatszámláló bizottságokba

Várják a jelentkezéseket a helyi választási bizottságok az április 8-ai országgyűlési választás szavazatszámláló bizottságaiba. A választás során kiemelkedő szerepük van a szavazatszámláló bizottságoknak: feladatuk a szavazás lebonyolítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és - ha szükséges - a választás törvényes rendjének helyreállítása. A szavazatszámláló bizottság állapítja meg a választás szavazóköri eredményét is.



Az áprilisi voksoláson mintegy 11 ezer szavazatszámláló bizottság működik majd. A szavazatszámláló bizottságok legalább öttagúak, a testületek három tagját - és a póttagokat - a képviselő-testület választja meg a helyi választási iroda javaslatára, legkésőbb március 19-én 16 óráig. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjai oktatáson, felkészítésen vesznek részt, a szavazás napján pedig hajnaltól a szavazatok összeszámlálásig a szavazókörökben segítenek a választás lebonyolításában. Munkájukért díjazást kapnak - ez egy január elején kiadott miniszteri rendelet értelmében 20 ezer forintról 35 ezer forintra emelkedett - és mentesülnek a szavazás napját követő munkanapon a munkavégzés alól. A szavazatszámláló bizottságnak emellett tagjai lehetnek a választókerületben jelöltként indulók megbízottjai is (jelölőszervezetenként két-két ember), az ő díjazásukról a megbízójuk gondoskodik.



A szavazatszámláló bizottság működőképességéhez legalább öt tag kell, így ha a pártok delegáltjaival együtt sincs meg az öt tag, akkor a képviselő-testület által megválasztott póttagok közül hívnak be valakit a testületbe. A helyi választási irodák vezetői (a jegyzők) várják a választókerületben élő választópolgárok jelentkezését a szavazatszámláló bizottságokba. Fontos előírás, hogy csak az adott országgyűlési egyéni választókerületben lakcímmel és választójogosultsággal rendelkező lakosok lehetnek a választási bizottság választott tagjai. Nem lehet a bizottság tagja - mások mellett - képviselőjelölt, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja és az, aki a honvédséggel szolgálati jogviszonyban áll. Párt tagja, a választókerületben jelöltet állító szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, valamint egyes államigazgatási szervek munkatársai sem lehetnek a bizottság választott tagjai. Arról, hogy hol várnak még jelentkezőket szavazatszámláló bizottsági tagnak a települések polgármesteri hivatalában lehet tájékozódni.