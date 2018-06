Varga Mihály: Trianon terhét akkor tudjuk levetni magunkról, ha hiszünk a magyarság jövőjében

Trianon terhét akkor tudjuk levetni magunkról, ha hiszünk a magyarság jövőjében - jelentette ki Varga Mihály a nemzeti összetartozás napja alkalmából, a főváros III. kerületében, hétfőn tartott megemlékezésen.Minden erőnkkel azért dolgozunk, hogy minden tekintetben emelkedő nemzetté váljuk - közölte a terület fideszes országgyűlési képviselője, pénzügyminiszter. Hozzátette: ezért a 21. században is erősítenünk kell a magyarság összetartozását és sem kishitűségből, sem külső, idegen nyomás hatására nem engedhetünk a magyarság érdekeiből. Nemzeti összetartozásunk ünnepén egyszerre emlékezünk a trianoni békediktátum aláírására és ünnepeljük az egységes magyar nemzet napját - mondta.Arra emlékezünk, hogy 1920 június 4-én feldarabolták a történelmi Magyarországot, ami elveszítette területének kétharmadát és több mint 3,3 millió magyart taszított kisebbségi létbe - idézte fel. Úgy fogalmazott, hogy a trianoni döntés áldozattá tett minden magyart. Azokat is akik az anyaországban maradtak és azokat is, akik a határon kívül rekedtek és azóta is keserű árnyat vet ránk - mondta. Ugyanakkor - folytatta - van okunk reménykedni, mert az elmúlt évtizedek bebizonyították, hogy az egységes magyar nemzet összetartozása a jelenben is valóság.A magyarok ismét felismerték, hogy a nemzet nélkül nincs haza, a külhoni magyarság nélkül pedig nincs nemzet - fogalmazott. Ebben a helyzetben Magyarország új kormánya továbbra is, a 2010-ben kijelölt úton jár. A magyarság egészének érdekeit szolgáló, a korábbinál gyökeresen más értékeket valló politikát folytat. Nemzetben, családban és keresztény kultúrában gondolkodik. Teljesíti a magyar történelem által rá rótt feladatot, az egybetartozó nemzet ismételt összekötését - sorolta. Ezért mindig kiemelt figyelmet fordítanak a külhoni magyarságra - tette hozzá.A továbbiakban felhívta a figyelmet arra: miközben Magyarország az elmúlt években komoly gazdasági sikereket ért el, olyan új kihívásokkal kell szembenéznünk, amelyek már nemzeti létünket is veszélyeztetik. Ezért a kormány határozottan ellenáll a külső diktátumnak és ellenzi Brüsszel migrációs politikáját. Ugyanis tudják, hogy a korlátlan migráció romba dönti a nemzetállamokat.

Erős Európában vagyunk érdekeltek, de továbbra is a nemzetek Európájában gondolkodunk.

- mondta Varga Mihály. Az Országgyűlés 2010-ben nyilvánította június 4-ét, a trianoni békeszerződés aláírásának napját a Nemzeti Összetartozás Napjává.