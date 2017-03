Visszavonják az olimpiai pályázatot

Visszavonja a 2024. évi nyári olimpia és paralimpia megrendezésére beadott pályázatát Budapest - döntött szerdai rendkívüli ülésén a Fővárosi Közgyűlés.



A testület Tarlós István főpolgármester, Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes és a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselői javaslatára - 22 igen, 6 nem szavazat ellenében - döntött arról, hogy hatályon kívül helyezi a tavalyi közgyűlési határozatot és "a politikai egység felbomlására tekintettel" a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen visszavonja az olimpiai pályázatot.



A kormánypárti képviselők mellett támogatta a visszavonást Tóth József (MSZP) XIII. kerületi polgármester, Geiger Ferenc (civil szervezetek) XXIII. kerületi polgármester, valamint Szabados Ákos (MSZP-DK-Együtt-PM) és Csárdi Antal (LMP). Tóth József közleményben tudatta az MTI-vel, hogy "a szándékolt nem szavazat helyett az igen szavazatot tévedésből" adta le.



A Fővárosi Közgyűlés felkérte a főpolgármestert, hogy a döntésről a MOB elnökével közösen értesítse a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB); vizsgálja meg a közgyűlés 2015. június 23-i és azt követő ülésein az olimpia megrendezésével kapcsolatban hozott döntéseket, és azok sorsáról május 31-ig készítsen javaslatot a testület számára, valamint a vonatkozó kormányhatározatokban nevesített - és az olimpiai pályázattal kapcsolatos, de attól függetlenül is megvalósuló - beruházások további sorsáról, azok 2024-ig történő megvalósulása érdekében folytasson tárgyalásokat a kormánnyal.



A testület felkérte Tarlós Istvánt arra is, hogy a Budapest 2024 Nonprofit Zrt. jogutód nélküli megszüntetésének megkezdése érdekében szükséges döntési javaslatokat készítse elő és azokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.



Az elfogadott előterjesztésben emlékeztetnek arra, hogy február 22-én a kormány - a Fővárosi Közgyűléshez hasonlóan - megállapította, hogy a pályázat benyújtásakor még meglévő politikai egység "helyreállíthatatlanul" felbomlott, és mivel "sikeres pályázatra csak akkor van esély, ha a pályázat és így a budapesti olimpia ügyében politikai konszenzus van", a kormány határozatával - a városvezetés egyetértésével - felkérte a Fővárosi Közgyűlést és a Magyar Olimpiai Bizottság elnökét, hogy az olimpia megrendezésére vonatkozó pályázatot vonja vissza.



Horváth Csaba (MSZP) a vitában a javaslat napirendről levételét javasolta arra tekintettel, hogy várhatóan a jövő héten befejeződik az olimpiarendezéssel kapcsolatos népszavazás érdekében összegyűjtött aláírások ellenőrzése.



Az ellenzéki politikus az előterjesztést tisztességtelennek nevezte, és azt mondta: a budapestieknek kellene dönteniük a kérdésben.



Csárdi Antal (LMP) szintén azt kezdeményezte, hogy vegyék le a napirendről a javaslatot, mert - mint mondta - több mint negyedmillió aláírás gyűlt össze, azaz ennyi ember akar népszavazást a kérdésben, és úgy tisztességes, ha a referendumot megtartják. "Nekem nem fáj, ha visszavonjuk az olimpiai pályázatot (...), de a népszavazást meg kell tartani, a döntést aszerint kell meghozni, ahogy a budapestiek döntenek" - fogalmazott.



A testület ezeket a javaslatokat elutasította.



Gy. Németh Erzsébet (DK) kijelentette, hogy nem szavazza meg a javaslatot, szerinte a kérdésben népszavazást kell elrendelni. A több mint 266 ezer ember akaratát nem veheti semmibe a fideszes többség - hangsúlyozta.



Az ellenzéki politikus elmondta azt is, hogy a Fővárosi Közgyűlésnek "soha nem volt olyan napirendi pontja" 2015 júniusa előtt, ami arról szólt volna, hogy a pályázat beadásáról döntött volna a főváros, azok az előkészítésről szóltak.



Tokody Marcell (Jobbik) arról beszélt, hogy akik aláírták az olimpiával kapcsolatos népszavazási kezdeményezést, azok nem elsősorban olimpiaellenesek, hanem elegük van "a Fidesz-korrupcióból", elutasítják azt, hogy a kormány "erőből" politizál.



A kormányzat az MSZP mellett egyértelmű felelőse annak, hogy a méltatlan helyzet kialakult - jelentette ki Tokody Marcell, hozzátéve, a Fidesz és az MSZP közös bűne az, hogy "Magyarország ismét lejáratta magát".



Az ellenzéki politikusok felszólalásaira reagálva Tarlós István elmondta, Gy. Németh Erzsébet "több szempontból is valótlanságot állít és mosakszik", az olimpiát legalább háromszor megszavazta, és egyetlen egyszer sem vetették fel a népszavazás gondolatát.



Tarlós István "csúcshazugságnak" nevezte Gy. Németh Erzsébet azon nyilatkozatát, amely szerint "a kabinet egyik büntetése" a 3-as metró felújításáról szóló pályázati kiírás visszavonása. A főpolgármester elmondta, egy jogszabályváltozás alapján kellett módosítani a tenderkiíráson.



Szólt arról is, hogy Horváth Csaba 2008-tól 2015 decemberéig támogatta az olimpiát. Fél évvel a pályázati döntés után "eszébe jutott, hogy ő szereti a népet, és annyi információt adott már a népnek, hogy éppen ideje, hogy egy népszavazás élére álljon" - fogalmazott Tarlós István.



A főpolgármester elmondta azt is, hogy a főváros nem felelőtlenül ment bele a pályázatba. "Nem mi találtuk ki" - fogalmazott, rámutatva arra, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság felkérésére döntöttek a pályázásról.



Az olimpiarendezéssel kapcsolatos népszavazási kezdeményezésről szólva úgy fogalmazott: "az egész, ami itt folyik, már rég nem a sportról szól". Azok a baloldali ellenzéki politikusok, akik kihátráltak az olimpiarendezés mögül, "bizonyos szelepeket kinyitottak, és most mindent kiengednek (...), ami beléjük ragad. Semmi köze az egésznek az olimpiához".



Tarlós István megjegyezte azt is: az a legfájdalmasabb, hogy Magyarország "nem is egészen a valóságnak megfelelően" milyen képet közvetít magáról "az olimpia körül kialakult cirkusszal" külföldön. Szerinte bőven kimerítik a jellemtelenség fogalmát "a kis- és törpepártok" azzal, amit az olimpia körül művelnek.



Láng Zsolt (Fidesz-KDNP) II. kerületi polgármester arról beszélt, hogy az aláírásgyűjtés teljesen egyértelműen a pályázat visszavonásáról szólt. Nincs már meg az egység az ügyben, és éppen most zajlik az akkreditáció azon szakasza, amelyben a NOB azt vizsgálja, hogy van-e társadalmi és politikai egység a kandidáló városokban. Szerinte aki ezeket figyelembe véve népszavazásról beszél, az blöfföl.



Kocsis Máté (Fidesz-KDNP) VIII. kerületi polgármester, önkormányzati és rendészeti tanácsnok kijelentette, a népszavazással semmi gond, a gond az, hogy megbomlott a politikai egység. Fájó, de logikus döntésnek nevezte azt, hogy mielőtt Magyarország "megalázná magát" ősszel a NOB döntéshozói előtt, visszavonja a pályázatát.



Hoffmann Tamás (Fidesz-KDNP) XI. kerületi polgármester sajnálatát fejezte ki, hogy a baloldali politikusok az ügyben megváltoztatták az álláspontjukat, és ezzel teszik lehetetlenné Budapest gyors fejlődését.



Karsay Ferenc (Fidesz-KDNP) Budafok-Tétény polgármestere felszólalásában a középkori várostromok kútmérgezéseihez hasonlította az olimpiai pályázat ellen indított ellenzéki támadásokat, amelyek eredményeként szerinte esélytelenné és így értelmetlenné vált Budapest olimpiai pályázata.



A Fővárosi Közgyűlés elutasította a tárgyalt előterjesztéshez benyújtott módosító javaslatokat, köztük azt is, amit szocialista képviselők tettek a Miniszterelnökséget vezető Lázár János azon kijelentését visszautasítandó, hogy "Budapestnek nem kellett az olimpiára ezermilliárd forint fejlesztési forrás, így abból a vidék fejleszthető".



Tarlós István ennek kapcsán megjegyezte, elvileg egyetértene a javaslattal, de Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár cáfolta Lázár János kijelentését, tehát az nem tekinthető sem a kormány, sem a Fidesz hivatalos álláspontjának.



A Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésének kezdetén egyperces néma felállással emlékeztek a február 26-án, életének 87. évében elhunyt Berek Katalin Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művészre, a nemzet színészére, aki 2008-ban kapta meg a Budapest díszpolgára elismerést.



