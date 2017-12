Visszavonták Bárdosi Sándor körözését

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/bardosikuzdosportakademia/posts/1536693856443448

értesülése szerint a Büntetésvégrehajtási Csoport visszavonta a körözést az olimpiai ezüstérmes Bárdosi Sándor ellen., csütörtök este körözést adtak ki az egykori birkózó ellen, a Police.hu-n közzétett körözés kapcsán Bárdosi még csütörtökön kijelentette, hogy nem tudja miért keresik.Bárdosi elmondta, hogy korábbi, garázdasági ügye lezárult, miután kifizette a rá kirótt büntetést, a 24.hu megkeresésére ezt megerősítette pénteken a Büntetésvégrehajtási Csoport, "figyelemmel arra, hogy időközben a pénzbüntetés fennmaradó részének befizetése megtörtént, az elfogatóparancsot a BV Csoport visszavonta".Az egykori birkózó most Facebook-oldalán számolt be az újabb fejleményekről. Azt írja, hogy a családjával minden rendben és már a körözést is visszavonták, mivel állítása szerint a döntésnek nem is volt alapja. Bár a rendőrség honlapján még megtalálható Bárdosi Sándor neve az elfogatóparancs alapján körözött személyek között, vélhetően csak adminisztrációs problémák miatt maradt fenn profilja az oldalon.