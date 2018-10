Csongrádon is praxisközösséget hoznak létre a háziorvosok

Az ülésen utoljára vett részt Kalmár Károly tűzoltóparancsnok, aki november 1-től rendelkezési állományba kerül, helyette Kajtár István vezeti majd a csongrádi parancsnokságot. Bedő Tamás polgármester a város nevében megköszönte a tűzoltóparancsnok munkáját.Döntöttek a „Tisza-menti virágzás" ösztöndíjról, ezzel kapcsolatban a pályázat pótkiírását javasolja a testület, hiszen nem érkezett be elegendő pályázat. Tíz középiskolás fiatalt tudna segíteni a város havi húszezer forintos ösztöndíjjal, ám mindössze nyolc pályázat érkezett. A középiskolában tanuló, hátrányos vagy halmozottan hátrányos diákok november 1-ig jelentkezhetnek az ösztöndíjra.A testület tárgyalta a városban létrehozandó szoborpark kérdését is. Ennek kapcsán elhangzott, Csongrád újra felállítja a Városszépészeti Bizottságot is, illetve a város honlapján létrehoznak egy interaktív térképet, amelyen a köztéri szobrokról, alkotóikról tudhatnak meg hasznos információkat a látogatók.Szintén szóba került a Környezet- és Természetvédők Csongrád Városi Egyesületének kérelme. Az egyesület az Aranyszigeten szeretne egy tanösvényt kialakítani pályázati forrásból. Bedő Tamás ezzel kapcsolatban kijelentette, túl sok a nyitott kérdés a pályázattal kapcsolatban, ezért a testület ugyan megadja a támogatást az egyesületnek, de végső döntés majd csak akkor születik, ha egyértelműen kiderülnek a pályázati feltételek.Javaslat született a házi- és gyermekorvosok együttműködésére is. Az „Egészség" praxisközösségben kilenc orvos működik együtt, a tizedik pedig a jövőben fog csatlakozni. Dr. Somogyi Árpád elmondta, a praxisközösség célja az együttműködés és a prevenció. A háziorvosok által végzett szűrések során mintegy háromezer ember állapotának felmérése a cél.Zárt ülésen döntött a testület az idei Szociális Díj odaítéléséről, ezt idén Kókai Ferencné kisgyermeknevelő kapja. A díjat a szociális dolgozók napján, november 12-én adják át.