Elkezdődött! Mackó is bulizik a Körös-toroki Napokon - galéria

Aki időben érkezett, csobbanhatott egyet a Tiszában is. A vízimentők tippje szerint a fürdőzők jó része „vidéki", kevesebb a csongrádi. A fesztiválozók leginkább a dél-alföldi régióból jöttek, találkoztunk kiszombori, sándorfalvi, szegedi fiatalokkal. Idén is elmaradhatatlanok a partikellékek. A kempingben összefutottunk nyomtatott arcú gumibabával, flamingó-úszógumival, sőt, még egy jól megtermett plüssmedvével is. A mackó már harmadik éve bulizik a KTN-en.