Felújították az első világháborús hősök síremlékét

Farkas Sándor országgyűlési képviselő kiemelte, az itt eltemetett hős katonák példát mutattak az utódoknak. Fotó: Kovács Erika

– Mi, csongrádiak, főleg a fiatalok, nem is nagyon tudtuk, hogy a temető ezen részén az első világháborúban elesett katonák nyugszanak – mondta Bedő Tamás, Csongrád polgármestere szerdán a felújított síremlékek avatóünnepségén. – Megemlékezéseink során, mindenszentekkor, vagy a hősök napján, mindig a második világháborús síroknál tartottunk megemlékezést. Kicsit megfeledkeztünk erről a 30 sírhelyről, amiket időközben benőttek a bokrok. A sírokat most a pályázati forrás segítségével felújítottuk. Ezentúl méltó módon tiszteleghetünk a hősök emléke előtt. A sírok emlékeztetnek bennünket a 100 évvel ezelőtt történtekre, amiért ezek a fiatalok, vannak köztük, akik alig töltötték be a huszadik életévüket, az életüket áldozták – mutatott rá a polgármester.Farkas Sándor országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt pályázat teremtett lehetőséget a hadisírok felújítására. – Nem szabad megfeledkeznünk a hősökről, akik halálukig hűek maradtak esküjükhöz, teljesítették a parancsot, és harcoltak, példát mutatva az utódoknak – mondta a képviselő.– A 90-es évek előtti rendszer gátolta a háborús hősökre való emlékezést – mondta emlékbeszédében Holló József nyugállományú altábornagy, kegyeleti diplomáciáért felelős miniszteri biztos. Hangsúlyozta, az emlékezés által fejlődhet a nemzeti önismeret, kiszélesedhet a történelmi szemlélet.Az ünnepség résztvevői a rendezvény végén megkoszorúzták az emlékhelyet.