Hulladékból varázsoltak álomvilágot

– Múlt év tavaszán az iskolánk tanulói részt vettek a Mítoszvadász nevű, környezetvédelmi témájú pályázaton, amely az újrahasznosítás témakört is érintette – árulta el Gila Olga, akit korábban A hét embere rovatunkban mutattunk be olvasóinknak. – Ezután kértek fel minket arra, hogy a Hotel Intercontinentalban rendezett eseményen mutassunk be ilyen ruhákat. November óta készültünk. A ruhák felét és az összes fejdíszt én csináltam, kizárólag újrahasznosított anyagokból: drótokból, törött CD-kből, nejlonzacskókból, tojástartóból, sörösdobozokból, alufóliából, buborékfóliából, illetve egy varrónő barátnőm, Fodor Teréz is segített. Koreográfiát tanultunk, hogy megfelelő keretet adjunk a műsornak. A helyszínen 11 óra alatt készült el a 6 lány sminkje és haja a fejdíszekkel.