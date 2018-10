Jövőre új otthonuk lesz a Tigriseknek - Kézilabdacsarnok épül Csongrádon

Még folynak a bontási munkák a volt kertészeti telepen. Fotó: Majzik Attila

A szeptember végi szerződéskötés után a napokban megtörtént az átadás-átvétel, állami tulajdonba került Csongrádon a leendő kézilabdacsarnok területe a volt kertészeti telep helyén.A területen még folynak az utolsó simítások, a bontási és törmelékeltakarítási munkák, ez azonban nem akadályozza a folyamatot, hogy a szükséges engedélyeztetési és közbeszerzési eljárások után jövő év őszén megkezdődjön a csarnok építése.Az országban tizenhét településen zajlanak hasonló beruházások, a kormány mintegy 4 és fél milliárd forintot különített el ilyen sportlétesítmények építésére. A csongrádi kézilabdacsarnok körülbelül félmilliárd forintból készül majd el. Az építést teljes egészében az állam állja, sőt, a jövőben az állam fogja fenntartani és üzemeltetni is a létesítményt.A csarnok elsődlegesen az utánpótlás-nevelést szolgálja majd, a Csongrádi Tigrisek Utánpótlás Kézilabda Egyesület és az NB II-es felnőttcsapat otthona lesz, de a mezőgazdasági középiskola diákjai is használhatják majd.A tervek szerint a létesítmény emellett egyéb sportrendezvények rendezésére is alkalmas lesz, illetve más, nem sportjellegű rendezvények megtartásához szükséges védőburkolat is a fejlesztés része.