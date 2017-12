Kétfelől is siettetik a bicikliutat, de 2022-ig nem épül meg

A Jobbik képviselője a megyei klímastratégiáról szóló vitában említette meg ezt az ügyet, nem először. Csongrádi pártbeli kollégájával, Laczkó Zsolttal korábban egyeztető fórumot hívtak össze ez ügyben (2017. július 7.:).Arról van szó, hogy Szentestől a Tisza-híd feljárójáig, illetve a csongrádi oldalon a várostól a hídig van kerékpárút, és elég sokan használják is. A Tisza-hídon azonban nincs rendes átvezetés. Aki Szentes felől jön biciklivel, a gáton, annak a KRESZ szerint a 451-esre rákanyarodva az úttest jobb oldalán kellene továbbhaladnia. Ám olyan szűk a hely, hogy a teherautók „ledudálják" a biciklist. Így a többség inkább az út bal szélén, egy kitaposott ösvényen halad tovább a híd felé, szemben a forgalommal, 291 méteren. Ezután fölhajt a hídon a korláttal védett járdára, gyakorlatilag szabálytalanul, viszont ott már biztonságban van. A csongrádi oldalon átkel az út túloldalára, mert a bicikliút ott folytatódik.Az egyeztetésen arról volt szó, hogy az évek óta kész terv szerint olyan, aluljáróval ellátott kerékpárút-átvezetés készülne a hídnál, hogy ne kelljen a bicikliseknek átmenniük a forgalmas 451-es úton. A helyiek szerint azonban ha azért késik a megoldás, mert ez az aluljáró megdrágítja, elég lenne azon a 291 méteren egy méteres aszfaltsávot kialakítani és védeni, és biztonságosabbá tenni a csongrádi oldalon az átvezetést. A Jobbik félpályás útlezárást tervezett, a két rendőrkapitánysággal tárgyalva ott, ahol a halászok is tüntettek. Utóbb a Magyar Közúttól azt a választ kapták, hogy meg kell terveztetniük ezt a demonstrációt is. Szabó szerint az lehet a baj ezzel a bicikliúttal, hogy nem több milliárdba kerül, akkor szívesebben vágna bele a kormány.Az állami tulajdonú Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.-től azt a választ kaptuk, hogy a 451-es főút meg-erősítésének és az úttal párhuzamos kerékpárútnak a terve tényleg készen van. Ugyanakkor született egy kormányhatározat, amely 2022-ig összehangolja a magyarországi közútfejlesztéseket. A kormány „kizárólagos projektlistát" állított össze, megszabta, hogy ezek milyen rendben készüljenek el, és a pénzt is melléjük rendelte. „Az Ön által kérdezett projekt nem szerepel az említett kormányhatározatokban, a NIF Zrt. nem kapott megbízást a megvalósításra" – írta Karcagi Orsolya kommunikációs igazgató.– Ebből a bicikliútból politikai ügy lett. Hetente háromszor-négyszer járok erre, és tényleg veszélyes ez a hely. De vannak másutt is ugyanilyen vagy rosszabb helyzetek. Igen, vigyázni kell – nyilatkozta lapunknak Farkas Sándor, Szentes és Csongrád országgyűlési képviselője. – Az említett kerékpárutat a 451-es főút megerősítésével egy időben lehet és érdemes megépíteni. Tárgyalok annak érdekében, hogy ez 2022 előtt mégis megtörténhessen – hangsúlyozta a képviselő. A 451-es főút bizonyos szakaszait már rendbe tették, Farkas szerint is indokolt, hogy ez a megerősítés errefelé folytatódjon.A csongrádi polgármester, Bedő Tamás azt mondta, bízik abban, hogy sikerül a képviselőnek tárgyalással előbbre hozni a beruházást. – Nagy csalódás lenne, ha csak 2022 után jutna pénz a 451-esre, a hídtól Szentesig tartó szakasz nagyon rossz állapotban van. Önmagában az, ha a helyi politika időnként szóba hoz egy ilyen ügyet, segíteni szokott. Igazán jó az lenne, ha ebben az ügyben a szakma is hallatná a hangját – fogalmazott a csongrádi polgármester.