Ladik a 451-es úton

A Körös-torok után továbbra is vízközelben marad a ladik. Hamarosan egy halászszobor is kerül bele.

Érdekes látványban lehet része annak, aki Szentes felől ér Csongrádra a 451-es úton: a város előtti körforgalomban egy ladik magasodik a virágágyás közepén.Az ötlet nem példa nélküli, a magyar leleményességnek köszönhetően Győrben a város nevezetességeinek kicsinyített másai díszítik az egyik körforgalmat, Szolnokon egy forgalomból kivont harci helikopter néz farkasszemet a közlekedőkkel, Kecskemétre, a 44-es és 445-ös út találkozásához egy MIG–21-es vadászrepülő került, sőt, Csornán egyenesen egy karácsonyi díszkivilágításban pompázó Trabantot tettek a körforgalom közepére, azonban a tetején fenyőfát szállító Trabi legnagyobb bánatunkra csak ideiglenesen színesítette a csornai hétköznapokat.Ennek fényében nem is olyan merész vállalkozás a csongrádi ladikot a körforgalom közepére álmodni. A vízi jármű eddig hosszú éveken át a Körös-torokban fogadta a látogatókat, ám idén a turisztikai szezon kezdetekor nyugdíjazták a csónakot._ Sajnáltuk volna, ha a ladik kárba vész. Ez a körforgalom van a legközelebb a vízhez, ezért került oda – magyarázta Dékány Laura. Csongrád főkertészétől megtudtuk, a csónak nem gazdátlanul fog állni az úton, egy halász is kerül majd bele, a készülő szoborról hamarosan egyeztetnek a Művésztelep alkotóival. A körforgalom majd azután éri el teljes pompáját, ha a futónövények elborítják a ladikot tartó lábakat.Tervben van további közlekedési pontok feldíszítése is, a Szeged felőli körforgalomba örökzöld és évelő növényeket telepítenek majd, a Kiskunfélegyháza felőlibe pedig egy Csongrád feliratot terveznek. Ezek közül a félegyházi valószínűleg még idén, a szegedi körforgalom jövőre készül el.