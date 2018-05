Megválnának az átmeneti otthontól: már nem csak a csongrádiak érdekét szolgálja

– Évek óta a Széchenyi-iskola területén működik a gyermekek átmeneti otthona. Az intézmény most már országos hatáskörűvé vált. Az együttélés nem szerencsés, például saját étkezdéjük sincs – erre mutatott rá egy csongrádi önkormányzati képviselő, Bartókné Vincze Zsuzsanna a soros testületi ülésen. Nemcsak gyerekek, hanem hozzájuk tartozó felnőttek is vannak ott, pontosította Somogyi Árpád – Foglaljunk állást azzal kapcsolatban: fenn akarjuk-e tartani, vagy sem – támasztotta alá képviselőtársa véleményét.Az otthonban 12 személyt lehet elhelyezni az ország minden tájáról, éjjel-nappalos műszakban hatan dolgoznak az intézményben, jelenleg éppen van helyi ellátottjuk. Gyovai Zsolt felvetette: esetleg utánanézhetnének, milyen állami támogatást tudnának bevonni. Jól jönne a pluszpénz, mintegy két éve már nincs erre az ellátásra kiegészítő normatíva, az önkormányzat évente 10 millió forintot tesz bele, a helyi szociális szférában ez termeli a legnagyobb kintlévőséget. Olyan ötlet is elhangzott az ülésen, hogy esetleg egy másik épületbe is áttehetnék, de ez akár tízmilliókba kerülne. Egy Csongrád méretű, azaz 20 ezer fő alatti városnak egyébként nem is kötelező ilyet fenntartani, az esetleg bajba jutott helyi családoknak másként is lehetne segíteni, fejtette ki Bedő Tamás polgármester.– Az otthon tíz éve a térség érdekében jött létre, de a helyzet azóta megváltozott. Minden körülményt figyelembe veszünk, a dolgozók érdekeit is. Májusban a testület elé kerül az intézmény ügye – vetítette előre.