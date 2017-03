Panasz van a vízre is, a csőre is Csongrádon

Szétdurrognak a csövek a városban. Hetente akár többször is csőtörés van, valahol mindig van nyitott munkagödör. Ezt még februárban jelentette ki a csongrádi képviselő-testületi ülésen Havasi Jánosné. A vízszolgáltató szakemberei is részt vettek az ülésen, az önkormányzattal kialakult nem túl rózsás viszonyukról többször írtunk. A téma a víz minősége volt, de mivel a cég képviselői jelen voltak, más panasszal is előhozakodtak a képviselők. Például azzal, hogy a csongrádiak úgy tapasztalják: a szokásosnál sokkal több a csőtörés.



Sokféle megjegyzés elhangzott. Az egyik szerint amikor elkészült az ivóvízminőség-javító program, talán kellett volna arra számítani, hogy a hálózat állapota – amelyet nem is ismernek pontosan – nem felel meg a mai elvárásoknak. Azzal is érdemes lett volna időben számolni, hogy míg korábban öt helyről táplálták a csongrádi hálózatot, ma már csak egyről, a Kisrétből. Emiatt megváltozhatott a nyomás, módosultak a hidraulikai, áramlási viszonyok. Akkor azt mondták az Alföldvíz Zrt. jelen lévő szakemberei, hogy nyitott munkagödröt ugyan lehet, hogy tényleg sokat látnak Csongrádon, de nem mindegyiket csőtörés miatt ásták. Vízelfolyás valóban sok volt, mert ahogy tél végén emelkedett a hőmérséklet, kiengedtek a szétfagyott vízórák, bekötések, de ezek sem minősülnek csőtörésnek.



A társaság precíz kimutatást végez a fenntartási munkákról – például a csőtörések nagy része is ez – 2014-ben 370 volt, egy évvel később 417, tavaly pedig 424. Annyi biztos: munkagödörrel az elmúlt hetekben például a Kereszt utcában és a Kerekároknál találkozhattak a helyiek. Pénteken az Erzsébet utca környékén, szombaton ismét a Kerekárok vonzáskörzetében ébredtek arra a lakosok, hogy hiába nyitogatják a csapot, dolgoznak a hálózaton. Hogy pontosan mennyi csőtörésről tudnak, a részvénytársaságnál azt ígérték, a hét elején kérésünkre összeszámolják.