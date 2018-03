Pusztai váltja Ungerbauert

214 szavazatuk volt összesen azoknak, akik részt vettek a Csongrádi Hegyközség pénteki közgyűlésén. A jelenlévők kis táblákat fogtak, azon szerepelt a „szavuk súlya". A szőlőtermelőknek minden megkezdett hektár után egy voksuk volt, a bortermelőknél egy gazdasági egység ért egy szavazatot. A tagok módosították a hegyközség alapszabályát, meghallgatták Fekete Krisztina hegybíró beszámolóját, eszerint tavaly a 330 hektárnyi szőlőn 35 százalékos volt a termés, ami a fagyok után jó eredménynek mondható. Új szőlő telepítésére 2017-ben nem kértek engedélyt. 16-an jelentettek be kivágást, zömmel kiskertekben. a leköszönő elnök is értékelte az elmúlt öt évet. A vitában a legtöbbet Balog Árpád szólt hozzá, kérdéseket tett föl a leköszönő vezetőségnek, szóba hozta, hogy a Csongrád környékén megtermelt szőlőnek csak kisebb hányadából készül bor helyben. Arra biztatta a jelenlévőket, adják át tapasztalataikat egymásnak, a vezetők pedig a jó ötleteket lássák meg másutt, és hozzák haza, mert azzal nem halad előre a közösség, ha csak azt leltározza, milyen problémái vannak.Az elnöki tisztségre a közgyűlésig egy embert jelöltek, Pusztai Csabát, aki a szentesi Bartha-szakközépiskolában, majd Budafokon végzett, a hegyközség fiataljait képviseli. 8 hektáron termel szőlőt, és többen is biztatták, hogy vállalja el a tisztséget. A leköszönő elnök is támogatta. Ott, helyben jelölték Gulyás Ferencet is, aki azt mondta, két évre elvállalná a megbízatást, segítene fiatalabb kollégájának. Szabadkai Imre, a levezető elnök emlékeztetett, az alapszabály szerint erre nincs lehetőség.A polémiának az lett a vége, hogy Gulyás Ferenc visszalépett. A tagság Pusztai Csabát választotta elnökké, ő lesz a szőlészeti ágazat küldötte is a Hegyközségek Nemzeti Tanácsában. Borászati küldöttnek Bodor Martint választották. Az ellenőrző bizottság elnöke László Kókai Sándorné, akit bizottsági tagként a már korábban megválasztott Gutpintér Tamás mellett Szamosköziné Kispál Gabriella segít. A választmányi tagok: Liszkai Krisztián, Kispál Sándor, Ungerbauer Anikó, Bodor Martin és Veres János.