5 tedd és ne tedd dolog a várandósság alatt

Romantikázzunk kettesben

A várandósság időszaka alatt számos hasznos és kéretlen jótanács is záporozik a kismamákra: mit és hogyan kell csinálniuk, hogy egészséges és kiegyensúlyozott babát hozzanak a világra. A legtöbb kérdésben ráadásul megoszlanak a vélemények, ezért fontos, hogy ha bizonytalanok vagyunk, mindig konzultáljunk az orvosunkkal! Összegyűjtöttünk néhány olyan tudnivalót, ami minden szakértő szerint megszívlelendő.Még mindig tartja magát a tévhit, hogy a kismama kettő helyett eszik. A várandós nő energiaszükséglete azonban mindössze kb. 15%-kal, vagyis nagyjából 300 kalóriával nő meg a terhesség előttihez képest. A magzatnak sokkal inkább vitaminokra és ásványi anyagokra van szüksége. Ezért a kiegyensúlyozott étrend betartása különösen fontos ebben az időszakban. A ló túloldalára sem szabad átesni – nyugodtan együk meg azt a néhány kocka csokit, és ne most kezdjünk fogyókúrába.Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy akár napi egy szál cigaretta is elképesztő károkat okozhat a fejlődő magzat szervezetében. A nikotin és a szénmonoxid is negatívan befolyásolja a baba vérkeringését, ami oxigénhiányhoz, növekedési elmaradáshoz és koraszüléshez vezethet.Ha lehetséges, egzotikus nyaralást ne erre az időszakra időzítsünk, hiszen a megszokottól eltérő higiéniai viszonyok és a fertőzésveszély fokozottan veszélyezteti a kismamákat. A bizonyos országokban kötelező vagy ajánlott védőoltások mindegyike sem adható várandósoknak, ezért mindenképpen tájékozódjunk úticélunk kiválasztása előtt! Rövid, európai utazásra a második trimeszter a legalkalmasabb, ekkor már nem kínoznak a rosszullétek, és még repülőgépre is ülhetünk. Bármilyen kalandokon is törjünk a fejünket, orvosunkat is vonjuk be a tervezésbe!A legtöbb szakember egyetért abban, hogy a forró fürdők, a termálmedencék és a szaunák világa nem a kismama felüdülésének terepei. A fertőzésveszély és az extrém meleg miatt érdemes más kikapcsolódási formákat keresni. Az úszás egy jó kompromisszum lehet: ha vágyunk a víz érintésére, nyugodtan kérjük ki orvosunk véleményét.Közhely, de örök érvényű igazság, hogy a boldog kismama a boldog baba záloga. Próbáljuk átgondolni, hogy mi az, ami valóban megéri az idegeskedést – a picinek például biztosan nem kell nyolcvan rugdalózó, és akkor sincs tragédia, ha még nem festődött fel az összes híres rajzfilmkarakter a gyerekszoba falára. Ha pedig problémával vagy túl nagy feladattal állunk szemben, vegyük igénybe a család, barátok segítségét!Bár a lustaság fél egészség, a fitt kismama jelszava mégis a rendszeres mozgás! Természetesen itt is fontos a mértéktartás: az extrém sportokat és túl intenzív mozgást hanyagoljuk, de – az orvosunkkal egyeztetve – az úszás, a kismama jóga és a kutatások szerint egyik legegészségesebb mozgásforma, a séta segítségével biztosan energikusak maradhatunk és a stresszt is hatékonyan kezelhetjük.Az új családtag érkezésével érdemes kritikus szemmel feltérképezni a lakásunkat. Mielőtt fejvesztve beszereznénk minden, a kicsi kényelmét szolgáló hozzávalót, szortírozzuk ki a régóta gyűjtögetett kacatokat, régi ruhákat. A még használhatókat ajándékozzuk el, és azt is gondoljuk végig alaposan, mi az, ami valóban szükséges, és mit tudnánk a rokonoktól, barátoktól „megörökölni".Valószínűleg minden kismama már a várandósság első heteiben tájékozódik a terhesség során elvégzendő kötelező vizsgálatokról. Az előírt ultrahang-vizsgálatok mellett nagy megnyugvást hozhat a leggyakoribb genetikai rendellenességek kiszűrésére szolgáló PrenaTest vizsgálat elvégzése, hiszen a már 9. héttől alkalmazható, egyszerű anyai vérvétellel történő genetikai teszt segítségével meggyőződhetünk arról, hogy minden rendben van-e a babával. Ráadásul a pici nemét is megmutatja, amit a vizsgálatot végző orvos a 12. héttől közölhet a kismamával.Abban a legtöbb orvos egyetért, hogy a várandósság elején (vagy akár már a kicsi tervezésekor) érdemes folsavval feltöltenünk a szervezetünket. A pici vitaminszükséglete a harmadik trimeszterben ismét megnő, főleg B11 vitaminra, C-, D-, A-vitaminra és jódra lesz szüksége. Hogy pontosan milyen készítményt és mikor érdemes szedned, az orvosod fogja előírni.Szinte már közhelyként hat, de ez az időszak valóban megismételhetetlen (legalábbis ezzel a babáddal), a picivel ekkor vagytok a legközelebb egymáshoz, a pároddal pedig kettesben. Használd úgy ezt a kilenc hónapot, ahogy jólesik: aludj sokat, próbálj ki új hobbit, iktassatok be romantikus vacsorákat, a házimunkában és a bútortologatásban pedig nyugodtan kérd a szeretteid segítségét.