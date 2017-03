Áldozat a divat oltárán

Leggyakoribb oka a fájdalom Ilyenkor kímélő jellegű sántítás jelentkezik, az érintett alsó végtag használata csökken, aminek során jellemzően lerövidül a lépési folyamatok közül a támaszkodási szakasz, ez pedig magával vonja az ellenoldal rövid lendítési fázisát, így jellegzetes kép jelenik meg. Lényeges továbbá, hogy a fájdalom miatt védekező jelleggel kényszertartás is kialakulhat. Mozgáskorlátozottság vagy ízületi instabilitás Ennek során az ízületeknél (csípő, térd vagy boka) a normálisan jelen lévő mozgáspálya beszűkül, a mozgásterjedelem csökken. Számtalan kiváltó oka lehetséges a sérülésektől az ízületi kopáson át egyes összetett betegségekig. Ilyenkor a járásképre jellegzetes, hogy a sántítás általában lassú, apró léptek mellett nem látható, de nagy lépésnél már megjelenhet. A kialakult képet nagyban befolyásolja, hogy melyik ízület az érintett. A mozgásbeszűkülés előrehaladott állapotában teljes funkcióhiány, akár ízületi merevség is kialakulhat. Izomgyengeség vagy bénulás Számtalan eredettel keletkezhet. Lehet központi idegrendszeri károsodás talaján, ilyenkor általában összetettebb a kép, míg perifériás vagy környéki idegrendszeri károsodás mellett inkább „csak" egy ideg által ellátott terület funkciója csökken.



A károsodott ideg gyengesége, bénulása által érintett izmok funkciója csökken vagy teljesen kiesik. Ilyenkor jellegzetes, jól meghatározható kép jelenik meg. A végtagok hosszának különbsége Végtaghosszeltérés esetén bicegő járáskép látható. Tekintettel arra, hogy az emberi szervezet nem teljesen szimmetrikus, a két végtag közötti apróbb különbség normálisan is jelen van az emberek többségénél. Ez általában pár mm-t jelent, de 1 cm-es végtaghosszkülönbség megléte sem okoz különösebb panaszokat. A szervezet összetetten próbál kompenzálni, a medence és gerinc helyzetének változtatásával, mely kompenzáció 1 cm-t jelentősen meghaladó eltérés felett a csípőben és a gerincben már eltéréseket okozhat.



Speciális formája a relatív hosszkülönbség, mely fennállhat például gerincferdülés miatt elbillent medence esetén, ilyenkor a két végtag hossza valójában megegyezik. Abszolút hosszkülönbség esetén tényleges eltérés van. Ennek oka lehet kopás miatti csontszerkezeti károsodás, mely akár több cm-t is jelenthet, és idősebb életkorban alakul ki. A sántítás leggyakoribb formájánál szerepet kaphat egy rosszul megválasztott divatos cipő is.