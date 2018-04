Meghalt a világ legidősebb embere

Meghalt szombaton a világ legidősebb embere, egy 117 éves japán nő.



Tadzsima Nabi a dél-japán Kikai város kórházában hunyt el, ahol már január óta ápolták.



Az asszony 1900. augusztus 4-én született, jelentések szerint 160 leszármazottja van, beleértve a szépunokákat.



Tadzsima Nabi a Kaogosima prefektúrában lévő Kikai városban született, Kjúsú szigetén. Hét hónappal ezelőtt lett a világ legidősebb embere, amikor szeptemberben meghalt a jamaicai Violet Brown, aki ugyancsak 117 éves volt. A Guinness Rekordok könyve már vizsgálódott Tadzsima Nabi ügyében, hogy hivatalosan is elismerje a világ legidősebb embereként.



Az amerikai székhelyű Gerontológiai Kutatócsoport adatai szerint a legidősebb ember címe most egy másik japán nőhöz, Mijako Csijóhoz vándorol, aki Tokiótól délre, Kanagava prefektúrában él, és tíz nap múlva tölti be a 117-et.