A 90 percen túl lőtték a gólokat - Brazília-Costa Rica 2-0

FIFA világbajnokság, E csoport, 2. forduló. Szentpétervár, vezeti: Björn Kuipers (holland).Brazília: Alisson – Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo – Paulinho (Roberto Firmino, 68.), Casemiro, Philippe Coutinho – Willian (Douglas Costa - a szünetben), Gabriel Jesus (Fernandinho, 93.), Neymar. Szövetségi kapitány: TiteCosta Rica: Keylor Navas – Gamboa (Calvo, 75.), Acosta, G. González, Ó. Duarte, B. Oviedo – Venegas, D. Guzmán (Tejeda, 83.), Borges, B. Ruiz – Urena (Bolanos, 54.). Szövetségi kapitány: Óscar RamírezGól: Coutinho (91.), Neymar (97.)Egy könnyelműség a félpályánál, a fellazult védelemmel szemben pedig kijátssza ezt Brazília, Douglas Costa szolgálta ki Neymart, akinek közelről csak az üres kapuba kellett lőnie.Firmino majdnem duplázott! Coutinhóval kényszerítőzött, majd nyolc méterről nem talált kaput a csereként beállt brazil.Rögtön brazil csere: Gabriel Jesus helyett Fernandinho áll be.Marcelo beadását Gabriel Jesus tudta átvenni, majd a lendületből érkező Coutinho bepasszolja közelről, 1-0!Hat perc (!) a ráadás a meccs végén.Most meg Keylor Navas marad lent, miután beívelnek a brazilok egy szabadrúgást a kapu elé. Rutinosak Costa Rica, így lehetne összefoglalni az elmúlt pár percet.Két costa ricai játékos is a földön, ezt persze nehezen emésztik a brazilok, főleg így pár perccel a vége előtt. Neymar könyökösétől szenved Duarte, ezt nem fújta be Kuipers.Coutinho átlövését fogja Keylor Navas. Bő öt perc még, Brazília dominál, de nem tud betalálni.Az utolsó csere Óscar Ramíreztől: Tejeda váltja Guzmánt.Neymar és Coutinho is kap egy sárgát, mindketten szövegelésért.Elég egyértelműnek tűnt, de nem a holland számára, mégsem rúghat Brazília büntetőt!Ez gyönyörű akció volt, Douglas Costa hatalmas lendülettel vitte kapura a labdát, majd több opciója is volt, Gabriel Jesus választotta, aki sarokkal tette tovább Neymarnak, aki csinált egy visszacselt, Gonzalez viszont lerántotta őt, Kuipers tizenegyest ítélt. Videóznak!Cserél Costa Rica, Gamboa helyett Calvo áll be.Neymar kap ajándékba egy labdát a costa ricai tizenhatos előterében, majd a kapuval szemből mintegy húsz méterről lőhet, de elrúgja a kapu fölött.Szögletet rúghat Brazília, miközben Venegas fekszik a földön: a brazilok nem rúgták ki a labdát, hanem vezették tovább támadásukat. A korner után Casemiro fejel,de pont középre jön ez is.Újabb brazil csere, Paulinho helyett Roberto Firmino jön.Neymar most ballal lő, de Keylor Navas ha másodjára is, de megfogja.Megint Keylor Navas véd, igaz, most nem volt olyan nehéz dolga, mint az imént: Gabriel Jesus készíti le a labdát lövésre Coutinhónak, aki rá is tűzi, de pont középre jön a labda.Keylor Navas bravúrja! Jobbról érkezik középre a labda, amit Neymar lő el kapásból, de a costa ricai kapus kiszedi valahogy a léc alól!Cserél Costa Rica, Urena jön le, akit Bolanos vált. Kicsit alább hagy a brazil fölény.Remekül kezd Brazília! Egy jobb oldali beadást Gabriel Jesus fejel a keresztlécre, majd a kipattanó éppen elkerüli Keylor Navas kapuját - marad a 0-0, de elképesztő nyomás alatt Costa Rica!Gabriel Jesus remek passzát lábbal hatástalanítja Keylor Navas, de rövid a felszabadítása, Fagner emeli vissza a hosszúra, ahol Neymar jön, de nem tudja elrúgni a kapus mellett - sőt, el is találja Keylor Navast, aki egy rövid ápolás után folytatni tudja a játékot.Folytatódik a meccs, Willian helyett már Douglas Costa jött ki a braziloknál.Nehezen akar beindulni ez a brazil gépezet, néhány percet leszámítva Costa Rica volt veszélyesebb. A biztos védekezésből kiinduló közép-amerikai csapat alaposan megnehezíti az ötszörös világbajnok dolgát.Egy perc a ráadás az első félidő végén.Egy brazil szögletből indul a costa ricai kontra, viszont Urena lesen áll, így nincs befejezés. Ez sem néz ki könnyebben a brazilok szempontjából...Willian indul meg befelé jobbról, viszont ballábas lövése nem hordoz veszélyt magában.Coutinho átlövése nem talál kaput. Úgy tűnik, kellett egy jó húsz perc Brazíliának ahhoz, hogy belejöjjenek a játékba.Az első komolyabb brazil helyzet, Coutinho kiugratásával Neymar léphet ki, de egy picit hosszan veszi át, így begyűjti a labdát Keylor Navas. Marcelo lapos lövése elmegy a jobb kapufa mellett.Gabriel Jesus a léc alá bombáz - azonban már lesen állt, Marcelo lapos, lövésszerű beadását követően. Eddig Costa Rica játssza azt, amit a braziloktól várhattunk volna, kis területen, fineszes megoldásokkal hozzák fel a labdákat.Lassan eltelik az első félidő fele, komoly brazil helyzet nélkül.Costa Rica bátor játékpercei után kicsit fentebb is tolja a védekezését, a brazilok egyelőre nem tudnak lövőhelyzetbe kerülni.Visszajön Casemiro - viszont Borges kihagyja az eddigi legnagyobb helyzetet! Venegas passzolta vissza jobbról a labdát a második hullámban érkező társnak, akinek lapos kapáslövése alig kerüli el Alisson kapuját.Neymar ívelhet be egy jó helyről járó szabadrúgást, de kifejelik. Casemiro orra vérzik, e miatt kell elhagynia a pályát - átmenetileg tíz emberrel Brazília.Gamboa távoli lövése megy el jóval a kapu felett.Máris magukhoz ragadják a kezdeményezést a brazilok, Costa Rica mélyen visszahúzódik a saját kapuja elé. Ennek ellenére Urenát megtalálják egy előrevágott labdával, de Thiago Silva menteni tud, mielőtt komolyra fordulna a dolog.Costa Rica kezdte a meccset.- Köszöntjük olvasóinkat, két nyeretlen együttes próbál meg javítani a pénteki nap nyitómeccsén: a braziloknál kikerült Danilo a védelem jobb oldaláról, őt sérülése miatt nem játszhatja ma Tite.Korábban írtuk:E csoport, 2. forduló, Szentpétervár, játékvezető: Björn Kuipers (holland)Alisson - Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo - Casemiro, Paulinho - Willian, Philippe Coutinho, Neymar - Gabriel JesusKeylor Navas - Francisco Calvo, Oscar Duarte, Johnny Acosta, Giancarlo González - Cristian Gamboa, Celso Borges - David Guzman, Bryan Ruíz, Johan Venegas - Marco UrenaKötelező győzelem vár Brazíliára az oroszországi labdarúgó-világbajnokság pénteki napján, az E csoport második fordulójában, melyben Szerbia a Svájc elleni sikerrel biztosíthatja helyét a nyolcaddöntőben. Brazília nem csupán a csoportja, hanem az egész vb egyik nagy esélyesének számít, s a Svájc elleni nyitómeccs első fél órájában meg is feleltek az előzetes elvárásoknak Tite tanítványai, akik látványosan és gyorsan futballoztak. A folytatásban viszont alaposan visszavettek a tempóból, aminek két pont lett az ára. Az 1-1-es döntetlen pedig azt is jelenti, hogy Costa Rica ellen már nem hibázhat a selecao, ellenkező esetben nagyon nehéz helyzetbe kerül az utolsó fordulóra.A brazil gárda legutóbbi három vb-meccsét nem tudta megnyerni, s ha a következőn sem arat győzelmet, beállítja 1974-78-as negatív rekordját. A szurkolók és a brazil szakírók elsősorban arra a Neymarra zúdították a haragjukat, akinek a felépüléséért az egész ország szorított februári súlyos sérülése után, ám a Svájc elleni teljesítményével maga ellen fordította a rajongókat. A világ legdrágább játékosának számító támadó kritikusai szerint öncélúan futballozott, rendre megakasztotta a támadásokat egyénieskedésével, s ennek is volt a következménye a vele szemben elkövetett rengeteg szabálytalanság. A svájci játékosok keménykedése nyomott hagyott a 26 éves csatáron, akinek a keddi edzést néhány perc után be kellett fejeznie fájdalmai miatt, igaz, a pénteki játéka nincs veszélyben. Costa Rica minden bizonnyal nem adja majd olcsón a bőrét Szentpéterváron, a szerbektől elszenvedett 1-0-s vereség után ugyanis mindenképpen pontot kell szereznie, ellenkező esetben már pénteken kiesik.Az erőviszonyokat jól tükröző statisztikák alapján ugyanakkor nagy bravúr lenne a közép-amerikai ország sikere, a két együttes tíz eddigi találkozójából ugyanis kilencet a brazilok nyertek, a legutóbbit, 2015 szeptemberében 1-0-ra. "Jó csapata van Costa Ricának. Láttuk a szerbek elleni meccsüket, mely egy pontrúgással dőlt el. - mondta a svájciak ellen gyönyörű gólt szerző Philippe Coutinho. - Ugyanakkor készen állunk a feladatra, mentálisan felkészültünk arra, hogy egy jó meccset játsszunk."