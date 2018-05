A csapatkapitány szerint az angolok képesek lennének vb-t nyerni

A 24 éves támadó egy interjúban azt mondta: lehetetlen nem arról álmodnia, hogy megnyerik a vébét, a sportág legjelentősebb viadalát.



"Azt hiszem, képesek vagyunk megnyerni a trófeát" - jelentette ki a 23-szoros válogatott támadó. Hozzátette: erre mást is esélyesnek tart, de nem tud arra gondolni, hogy az angol válogatott ne érhetne révbe, 1966 után másodszor.



"Nem mi vagyunk a favoritok, de a szezon előtt arra sem gondolt senki, hogy a Liverpool bejut a Bajnokok Ligája döntőjébe" - utalt a Tottenham Hotspur gólfelelőse a hazai rivális bravúros nemzetközi kupaszereplésére a Real Madrid elleni, szombati finálé előtt.



Kane kiemelte: egy hónappal ezelőtt egy órán át beszélgetett Gareth Southgate szövetségi kapitánnyal, aki közölte vele, hogy a vb-n ő viselheti majd a kapitányi karszalagot.



"Emlékezetes nap volt a számomra, büszkeséggel töltött el, amit hallottam, egy ideig meg sem tudtam szólalni" - emlékezett vissza.



Kane 2015. március 27-én mutatkozott be a nemzeti együttesben, amelyben eddig 12 gólt szerzett, és tavaly a skótok elleni vb-selejtezőn már viselte a karszalagot. A támadó megemlítette: a hozzáállásán a csapatkapitányság nem változtat sokat, mert ő mindig igyekszik példát mutatni másoknak a pályán és azon kívül magánemberként is.



Az angolok Tunéziával, Panamával és Belgiummal szerepelnek azonos vb-csoportban.