Hajdú B. István 12 év után újra vb-n

Fotó: MTI

"Az alapvető kommentátori feladat is változatlan, még mindig a játék követése a legfontosabb. Tudatosabban használom a hangomat. Ismerem, hogy mit tudok csenddel, vagy kiáltással ellensúlyozni. Jobban figyelek a feltöltődésre, a megfelelő kikapcsolódásra, legyen az alvás, vagy épp városnézés." - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy szerinte a kommentátorok között ma már nem a felkészülés jelenti a legnagyobb különbséget, hanem a reakciók gyorsasága, az eseményekre való reagálás.A 12 évvel ezelőtti, németországi tornáról a Zidane-Materazzi "affért" említette, mint emblematikus jelenetet, de a brazil Ronaldo Ghána ellen szerzett gólját és a német-olasz elődöntőt is kiemelte.A kérdésre, hogy kivel készítene a legszívesebben villáminterjút Oroszországban, az izlandi válogatott csapatkapitányát, Aron Gunnarssont jelölte meg."Kíváncsi lennék, milyen érzés egy 330 ezer fős országot először kivezetni a labdarúgó-világbajnokságra, majd az argentinok ellen kezdeni a tornát." - mondta.Hajdú B. István elárulta, igyekszik majd nem idegeskedni a várható utazási nehézségeken, a közlekedési dugókon, a rendezetlen menetrendeken, s azon lesz, hogy ne legyen fáradt és dekoncentrált. Ezzel együtt azokat az eseményeket is követni szeretné, amelyeket nem ő közvetít.Mint mondta, a legfontosabb feladatának azt tartja, hogy átadja a nézőknek a helyszíni hangulatot és a rajongók érzelmeit.A labdarúgó-világbajnokságot csütörtöktől július 15-ig élőben közvetíti az M4 Sport.