30 évvel a fal leomlása után is jelentős a különbség a kelet- és nyugatnémet fizetések között

Többet dolgoznak és kevesebbet keresnek a volt NDK területén élő németek, mint Németország nyugati tartományainak lakossága - mutatta ki egy kedden ismertetett kormányzati felmérés.



Németország nyugati tartományaiban tavaly fejenként átlagosan 1279 órát dolgoztak a munkavállalók, keleten, a volt NDK területén viszont 67 órával többet, 1346 órát.



Az éves bruttó átlagbér nyugaton 35 084 euró (11,3 millió forint) volt, a keleti tartományokban viszont csaknem ötezer euróval kevesebb, 30 172 euró - áll a kormányzati kimutatásban, amelyet a Baloldal (Die Linke) nevű ellenzéki párt szövetségi parlamenti (Bundestag-) frakciójának írásbeli kérdésére állítottak össze.



A munkaidőt tekintve az első helyen a volt NDK területén fekvő Türingia áll 1371 órával, a legkevesebbet, átlagosan 1255 órát pedig a nyugati Rajna-vidék-Pflaz tartományban dolgoztak a munkavállalók.



A bruttó átlagbér az ország nyugati részén fekvő Hamburgban volt a legmagasabb, 40 771 euró, a legalacsonyabb pedig a keleti Brandenburg tartományban, ahol átlagosan 28 715 eurót kerestek tavaly a munkavállalók.



Németország 1990-ben végrehajtott újraegyesítése után csaknem 30 évvel elfogadhatatlanok az ennyire jelentős eltérések - emelte ki Sabine Zimmermann, a Baloldal frakciójának szociális ügyekkel foglalkozó szakpolitikusa, aki szerint a kormánynak küzdenie kellene azért, hogy a volt NDK területén több munkavállaló tartozzon a jobb feltételeket biztosító kollektív szerződések alá, a jelenleg bruttó 8,84 eurón álló minimál órabért pedig 12 euróra kell emelni.



A bérekkel kapcsolatban szakértők felhívják a figyelmet, hogy a bruttó átlagbér tartományok közötti eltérései nem jelentenek feltétlenül eltérést a vásárlóerőben is, mert a megélhetés költsége is eltérő, nyugaton jellemzően magasabb, mint a keleti tartományokban.



A kormányzati kimutatásból az is kiderül, hogy a németek a keveset dolgozó munkavállalók közé tartoznak európai uniós (EU-) összevetésben.



A munkavégzéssel töltött idő az ország egészét tekintve tavaly fejenként átlagosan heti 34,9 óra volt. Ennél kevesebbet csak a hollandiai és a dániai munkavállalók dolgoztak, heti 31,8 órával, illetve 33,8 órával. Az EU-s átlag heti 36,4 óra volt. A legtöbbet, munkavállalóként átlagosan heti 40,7 órát Görögországban dolgoztak 2017-ben, a második helyen Bulgária áll 40 órával, a harmadik Lengyelország 39,4 órával - áll a német sajtóban ismertetett összeállításban.