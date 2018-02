A jövő szakembereit keresték az iparvállalatok a középiskolában - Kapósak a Déri diákjai

Képen: Nagy Ákos a Continentálnál mérnök, Turai Márk és Juhász Dénes diákok. Fotó: Frank Yvette

Pályaorientációs napot tartott pénteken a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Szegedi Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, amelyen a gépészet, az informatika és az elektronika területére helyezték a hangsúlyt. A rendezvényen a 10–11. évfolyamos diákok a nyári, a 12.-esek az évközi gyakorlattal kapcsolatban szerezhettek információkat, a technikusok pedig a duális felsőfokú képzés lehetőségeiről tájékozódhattak.

– Az Óbudai Egyetemen szeretnék továbbtanulni, úgy, hogy a duális képzés gyakorlati helye az ENKSZ legyen – mondta Juhász Dénes, aki automatizálási szakra jár a Déribe, és villamosmérnöknek készül. Évfolyamtársa, Turai Márk is erre az egyetemre készül – ő mechatronikai szakon tanul tovább.

A kamarai vállalkozói fórummal összekötött rendezvényen olyan, duális szerződéssel rendelkező partnercégek mutatkoztak be, amelyek a jövőben az iskola diákjai között szeretnének friss munkaerőt találni. Köztük a makói Contitech, amely minikiállítással jelentkezett az eseményen. Csakúgy, mint az ugyancsak autóipari beszállító Linamar.– Anyagmérnöki szakon végeztem Szegeden két éve. Azóta dolgozom Makón mint projektkoordinátor – mondta Nagy Ákos, hozzátéve, kíváncsiak a fiatalok reakcióira. A Contitech nem árul zsákbamacskát. A középiskolásoknak meghirdetett ösztöndíjprogramjukban havi 20 ezer forintot kínálnak azoknak a diákoknak, akiknek tanulmányi átlaga jobb 3,2-nél. A technikusoknak pedig végzés után szívesen ajánlanak munkát is. Egyetemi szinten is ott vannak: az államilag támogatott hallgatók havi 40, az önköltségesek 170-190 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak a duális képzésben.Az esemény részeként az iskola együttműködési megállapodást írt alá a Linamar Hungary Zrt.-vel. Ezt a Déri részéről Vargáné Szőke Márta igazgató, az autóipari beszállítótól Parászka Tibor humánpolitikai igazgató jegyezte, míg a kamarát Kőkuti Attila ipari alelnök képviselte.