Az ingatlanárakra is hatással van, hogy nőtt az emberek mobilitása

Hangsúlyozta: az utóbbi időben javult a lakosság mobilitása, nagyobb távolságra is hajlandók költözni az emberek jobb munkáért, és ez befolyásolja az ingatlanok árát is.



Arra a felvetésre, hogy az idén húszezernél több lakás épület, Balogh László úgy vélekedett, hogy az ingatlanok fele saját célra készülhet, míg az eladásra szánt ingatlanok többnyire társasházak, a befektetési célú vásárlók pedig főleg a garzonokat keresik.



A szakértő kitért arra, hogy az építőiparban a kivitelezési árak emelkedtek, és ez megmutatkozik az ingatlan árában is, a tervezett átadások időpontja pedig csúszhat, ha a vállalkozónak nincs megfelelő szakembergárdája.