Cafeteria 2018 - mutatjuk, mit érdemes választani jövőre

A Szép-kártya és a 100 ezer forintos készpénz kifizetés marad csak kedvezményes adózású (34,22 százalékos adó), ezeknek viszont együttes értéke nem haladhatja meg az évi 450 ezer forintot a versenyszférában. Sok, nagyon népszerű béren kívüli juttatás viszont csak magasabb, 43,66 százalékos közteherrel adható. Ilyen például az Erzsébet-utalvány, a helyi bérlet, az iskolakezdési támogatás, valamint az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztárak.Ritkán esik szó róla, de ma már számos egészségügyi támogatással is segíthetnek a cégek, ilyen például a céges szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítás. Ezek a juttatások adó- és járulékmentesek, és ami szintén jó hír a vállalkozásoknak, hogy a teljes összege leírható költségként. Ráadásul a biztosítás díja nem számít bele a béren kívüli juttatások keretébe, tehát ez még az évi 450 ezer forintos juttatáson felül adható -a Pénzcentrum.Ez egyfelől a cégeknek is nagyon jó: adómentes juttatás, és többféle csomagból is válogathatnak. Ezen felül, ha például megbetegszik egy dolgozója, azonnali ellátást kaphat, emiatt kevesebb időre esik ki a munkából. Ráadásul nem kell plusz köröket futnia, hogy megtalálja a megfelelő ellátást, és nem kell pénzt költenie magánorvosokra, nincs hálapénz, sem várólista. Bővebb részletekés