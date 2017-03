Csonka gúla terület kontra THM - könyvbemutatók a TIK-ben

Az SZTE Tehetségpont tehetséggondozó könyvsorozatának részeként egy újabb kötet született a támogatott hallgatók és a feldolgozott téma szakértőinek írásaiból. A „Pénzügyi kultúra és pénzügyi tudatosság" címen, a Pro Talentis Universitatis Alapítvány gondozásában megjelent kötetet Hergár Eszter, az MNB Kommunikációs és pénzügyi ismeretterjesztésért felelős igazgatója és Kovács Levente , a Magyar Bankszövetség főtitkára mutatta be.Előbbi a kötet fontosságát hangsúlyozva azt emelte ki, hogy Magyarország a családi költségvetés készítése, illetve a rendszeres takarékosság terén 30 országból a legutolsó. A nemzetközi felmérés szerint hazánk egyéb pénzügyi kérdésekben is „alulteljesítő". A főtitkár azon túl, hogy mind a 14 tanulmányról mondott egy-két bővített mondatot, azt emelte ki, hogy a korlátozott pénzügyi ismereteink is hozzájárultak a válság elhúzódásához.

A rendezvényen bemutatták Kovács Levente és Terták Elemér szerzőpáros angol nyelvű, Financial Literacy címmel megjelent kötetét is, amit Kovács Péter , az SZTE GTK dékánhelyettese ismertetett. Hangsúlyozta, a válság után egy társasdalom mindig érdeklődőbbé válik a pénzügyi ismeretekre, azután ez lassan és csendben elmúlik. Megtudtuk, a kötet a bankszövetség oldaláról máris letölthető.Felkért hozzászólóként Járai Zsigmond , az MNB volt elnöke, a Szegedi Tehetséggondozó Tanács tagja is méltatta a köteteket, s beszélt arról, milyen tanácsot kapott az újkori magyar tőzsde indulásának idején André Kostolanytól. A közgazdász megtudta, hogy nem közgazdasági végzettség kell a tőzsdézéshez, hanem filozófia, történelem és jó világlátás. Másik szurkát is kapott a szakma, amikor egy régi Economist-felmérés végeredményét ismertette Járai. Sok szakmát megkérdeztek, hogy milyen lesz a világ 2000-re, és ezt legkevésbé a közgazdászok találták el, miközben nagyon jól tippeltek az utca- és kéményseprők.Az eseményt Badó Attila végig szellemesen vezette, ő egy olyan felmérésről tud, hogy minél több jogász van egy országban, annál kevesebb a GDP. Korábban még azt is megjegyezte, ő is hibának tartja, hogy csonka gúla területének kiszámítását tudja a magyar diák, miközben nem érti a teljes hiteldíjmutatóét, a THM-ét.