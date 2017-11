December 20-ig lehet az eva-t választani, vagy kijelentkezni abból

A határidő elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelem előterjesztésének - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).Azoknak, akik idén az eva szerint adóznak, és ezen jövőre sem kívánnak változtatni, nem kell újra bejelentkezniük.Az egyéni vállalkozók a 17T103, a társas vállalkozások pedig a 17T203 számú adatbejelentő lapon jelentkezhetnek be az eva törvény hatálya alá. Az adatlapokat december 1-jétől lehet letölteni a NAV honlapjáról, és ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton, illetve az ügyfélszolgálatokon személyesen is be lehet nyújtani.Ugyancsak december 20-ig, szintén a 17T103, illetve a 17T203 számú adatbejelentő lapon lehet kijelentkezni a törvény hatálya alól. Azoknak kötelező kijelentkezni, akik december 20-án nem felelnek meg az eva feltételeinek, például ha ebben az időpontban adótartozásuk lesz.A NAV a bejelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, illetve a kijelentkezésről értesíti az adózókat.Az érdeklődők a NAV honlapján részletes információkat találnak.