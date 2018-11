December 31-ig jelenthetik be az engedély nélkül telepített gyümölcsösöket, utána büntetnek

A gazdák az engedély nélkül telepített gyümölcsültetvényeket szankciómentesen december 31-ig jelenthetik be, a határidő elmulasztása akár 20-50 ezer forintig terjedő bírsággal is járhat - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).A NAK honlapján közöltek szerint az év elejétől megváltoztak a gyümölcsültetvények telepítésének engedélyezésére, a meglévő ültetvények nyilvántartására vonatkozó előírások. Január elsejétől a törvény előírja a gyümölcsültetvény kataszter vezetését, amelynek felállításához a 2018. január 1-je előtt telepített ültetvényeket is nyilvántartásba kell venni, így az azokat használóknak is adatot kell szolgáltatniuk.Közölték: a nyilvántartási kötelezettség a 2500 négyzetmétert meghaladó gyümölcsültetvényekre vonatkozik. Az adatlapnak tartalmaznia kell a földhasználó adatait beleértve a Magyar Államkincstár (MÁK) ügyfél-nyilvántartási számát; az ültetvény jellemzőire vonatkozó adatokat; az adatok valóságnak való megfeleléséről szóló nyilatkozatot. A bejelentések valóságtartalmát az illetékes telepítési hatóság ellenőrizheti.Az adatlapot benyújthatják természetes személyek papír alapon, postai úton a megyeszékhely szerinti járási hivatalokhoz vagy e-papíron elektronikus úton, míg a gazdálkodó szervezetek cégkapun, egyéni vállalkozók ügyfélkapun, elektronikus úton kötelesek eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Az elektronikus felület acímen érhető el - közölte a NAK.