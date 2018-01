Gazdasági csúcstalálkozón tart előadást Orbán Viktor Berlinben

Az Axel Springer kiadó által szervezett gazdasági csúcstalálkozón tart előadást Orbán Viktor szerdán Berlinben - erősítette meg a Blikknek a miniszterelnök sajtófőnöke.



Havasi Bertalan tájékoztatása szerint a kormányfő válaszol a résztvevők kérdéseire is. Az esemény nem nyilvános a szervezők kérésére - tette hozzá.



A Blikk úgy tudja, hogy a téma az identitását kereső Európa lesz. Az Axel Springer által kiadott lap információi szerint Orbán Viktor arról beszél majd, hogy Európának meg kell tartania keresztény gyökereit, valamint arról, hogy az unió szerinte nemzetek közösségeként lehet sikeres.

Beszédében hangsúlyos szerepet kaphat az uniós bevádorláspolitika kritikája, amely a magyar kormányfő szerint már megbukott.



Úgy tudják, a miniszterelnök hangsúlyozni kívánja majd azt is, hogy minden ország kötelessége teljesíteni emellett a gazdasági "házi feladatokat", ahogyan azt Magyarország teszi. A visegrádi négyek szerepéről pedig Orbán eddig sem titkolta véleményét, hogy a németek szemé­ben gazdasági tekintetben a V4 nagyobb súllyal esik latba, mint például ­ Franciaország – írták.



A lap szerint Orbán Viktort elkíséri Berlinbe Leslie Mandoki zenész, akivel régóta jó viszonyt ápol a magyar miniszterelnök.



Orbán Viktor a múlt héten, bajorországi látogatásakor a Mandoki lakásán tartott informális találkozón jelen volt a német gazdasági és szellemi elit számos kiválósága is.