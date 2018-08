Meglepő akadály a Hungerit megvásárlása ügyében

Az egész magyar sajtót bejárta az a hír, amelyet: a maradóknak, a dolgozóknak megköszöni a munkát Magyar József, és 420 millió forintot oszt szét közöttük. Ez a bejelentés csütörtökön hivatalosan is megtörtént, s a nem sajtónyilvános eseményen részt vett Csányi Sándor is. A történtekről a Hungerit Holding Kft.-t kérdeztük.– A Csányi Sándor tulajdonában lévő Hungerit Holding Kft. megvásárolta a baromfi-feldolgozó részvényeinek 100 százalékát, de az ügylet zárására a romániai versenyhivatal hozzájárulását követően kerülhet csak sor. Ennek oka az, hogy az ügyletben érintett két tulajdonos érdekeltségeinek romániai forgalma elérte azt az értéket, amely a bukaresti hivatal engedélyét is szükségessé teszi a tulajdonosváltáshoz – tudtuk meg.– A Hungerit Zrt. eredményes működésének fenntartása érdekében augusztus 23-án egyeztetésre került sor a cég jelenlegi és jövőbeli tulajdonosa között – fogalmaztak. Megtudtuk, a jelenlegi tulajdonos a cég irányításával megbízott vezérigazgatóként Tar Károlyt, eddigi vezérigazgató-helyettest bízta meg, Korda János, korábbi gazdasági igazgató pedig vezérigazgató-helyettesi pozícióban folytatja a munkát. (Utóbbi két évtizeddel ezelőtt az OTP Csongrád megyei igazgatóságát is vezette. A szerk.) További személyi változtatások a társaság vezetésében nem várhatók, a vállalat jövőjével kapcsolatos részletesebb tájékoztatás az ügylet hivatalos zárása, vagyis a romániai versenyhivatal engedélyének megérkezése után várható.