Rendezzük adóügyeinket!

A legközelebbi fontos határidő december 20., eddig a határnapig kell feltölteni, tehát bevallani és megfizetni a várható innovációs járulékot, a reklámadót, az evát, a helyi iparűzési adót, illetve a társasági adót is. A feltöltés összegének kiszámítására érdemes kiemelt figyelmet fordítani, mert a hiba mulasztási bírságot von maga után.

Ha az ügyfél a 2016. évi várható adó összegét nem vallotta be és nem fizette meg legalább 90 százalékos mértékben, 20 százalékig terjedő mulasztási bírsággal sújtják.



A dolgozók bőrére menő, gyakran változó cafeteriaszabályozás miatt a cégeknek résen kell lenniük. A béren kívüli juttatásokat érintő, jövőre életbe lépő adóváltozások miatt javasolt még idén átdolgozni a belső cafeteriaszabályzatokat. 2017-ben például az Erzsébet-utalvány, a helyi utazásra szóló bérlet, az iskolarendszerű képzés, a munkahelyi étkeztetés és az önkéntes pénztári hozzájárulás is „egyes meghatározott juttatásként" adóköteles lesz.