Türelmi idő után hétfőn indul az adótraffipax

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már nemcsak az adótraffipaxot jelenti be, vagyis a rendőrséghez hasonlóan azt, hol fog ellenőrizni, hanem azt is, hogy az adott hónapban milyen adózó kör számíthat kiemelt „figyelemre". Az úgynevezett utólagos adótraffipaxszal az ellenőrzés megkezdése előtt egy hetet biztosítanak a hibák javítására, illetve a bevallani elmulasztott adó befizetésére.



A türelmi idő után a kockázatelemzők kiválasztása nyomán a revizorok már megbízólevéllel keresik fel az érintett adózókat. A rendelkezésre álló egy hetet tehát érdemes kihasználni, ez idő alatt még szankciómentes a hibajavítás.



Februárban az EU-ban kereskedő vállalkozásokat ellenőrzi a NAV, rostájukon azok akadnak fenn, akik uniós beszerzéseiket elmulasztották bevallani. Ezeket már összevetették a tagállamok adóhivatalainak adatszolgáltatásaival – az eltérés és a tévesztés súlyosságától függ a további eljárás. Szándékos adóeltitkolásnál ellenőrzésre, kisebb hibáknál támogató eljárásra lehet számítani.



Az akció február 26-án indul, tehát az ezen a héten elküldött önellenőrzéssel a vállalkozó mentesülhet a szankciók alól. Amennyiben ugyanis a revizorok állapítják meg az elmulasztott adó összegét, nemcsak a hiányt kell megfizetni, hanem a bírságot is. Ez szándékos adóeltitkolásnál akár a hiány 200 százaléka is lehet.