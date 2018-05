1408 kátyút szeretne befoltozni Mindszent

- A legfrissebb felmérés szerint 1408 kátyú van a mindszenti utakon - mondta Zsótér Károly , Mindszent polgármestere. - Képviselő-testületünk, amennyire lehetséges, szeretné jobbá tenni az utak állapotát. A szerdai ülésen úgy döntöttünk, hogy állami forrásra pályázunk, amelynek az összege maximum 16,5 millió forint lehet. Ehhez hozzáteszünk 2,5 millió forint saját forrást is - tette hozzá. Azt is elmondta, ebből a pénzből mind az 1408 kátyút be tudnák foltozni.- Tudjuk, hogy a kátyúzás nem a legjobb megoldás, de az útjaink rendbetételéhez hatalmas összegre lenne szükség, mert a legtöbb utcában hiányzik az útalap. Amikor készültek, még senki nem számolt ilyen forgalommal - magyarázta Zsótér Károly.A polgármester kiemelte, a pályázat elbírálási határideje augusztus 31. Ha nyernek, még a tél beállta előtt elvégzik a munkát. - Önerőből jelenleg 5 millió forint értékben kátyúzzuk a főbb levezető utcákat, például az Iskola, Ady, Horváth Gyula és az Észak utcát - mondta a polgármester.