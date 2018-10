A ˝nagy testvér˝ adta az ötletet: 6 éve a diákok is az Őszi Tárlaton állítanak ki

A legjobbak



A Diákok Őszi Tárlatának legjobbjai, 1. díj: Dobos Olivér és Bereczky Zoltán (Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged, felkészítő: Fiedler Judit), 2. díj: Bori Izabella (Galli János Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskolája, Csongrád, felkészítő: Barkó Nagy Ágnes), 3. díj: Kruska Roland (Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szeged, felkészítő: Taibl Ágnes). Városi különdíj: Hammido Művészeti Iskola, Szeged.

A dicséretben részesült Solti Lili rajzai előtt, a Németh László Gimnázium aulájában. Fotó: Imre Péter

– Az 50. Vásárhelyi Őszi Tárlat apropóján, a jubileumhoz csatlakozva jött létre a Diákok Őszi Tárlata – mondta az ötletgazda, a Németh László Gimnázium és Általános Iskola igazgatója, Árva László. A megvalósításban az önkormányzat akkori kulturális és művészeti referense, Hegedűsné Dékány Magdolna volt a segítségére. – Már akkor bíztunk benne, nem az lesz az első és egyetlen rendezvény, az idő igazolta várakozásainkat – tette hozzá az intézményvezető.Az évek múltával folyamatosan nőtt a rendezvény presztízse, mára már a megye több településéről – például Mindszentről, Csongrádról, Apátfalváról, Szegedről pedig több iskolából is – érkeznek rajzok, festmények, pályaművek. Idén a zsűri közel 30 díjat, dicséretet, különdíjat osztott ki, a téma az állatábrázolás a képzőművészetben volt.– A tekintélyt az is növelte, hogy a tárlatot megnyitók között neves művészettörténészek, festők, szobrászok, Vásárhelyről elszármazott hírességek voltak – közölte Árva László. A „nagy testvérhez" az is kapcsolatot jelent, hogy rendszeres vendégük Pogány Gábor, a Vásárhelyi Őszi Tárlat kurátora. Híresség még nem került ki a diáktárlat pályázói, résztvevői közül, viszont többen is művészeti vonalon tanultak tovább.A folytatásról beszélgetve szóba került – még csak ötlet szintjén –, hogy a Vásárhelyi Őszi Tárlathoz úgy is kötődhetne a kiállítás, hogy a legjobb fiatalok egy-egy képe, rajza helyet kapna az Alföldi Galériában, vagy a Tornyai János Múzeumban a kapcsolódó, tavalyi díjazottakhoz köthető kiállítás termeiben. Nagy ösztönző lenne az utánpótlásnak. Az is felmerült, a korábban szereplők felnőttként is visszatérhetnének a Diákok Őszi Tárlatára egy-két művel.– Ötödikes korom óta pályázok a tárlatra – közölte a 16 éves, kilencedikes Solti Lili, a Németh László Gimnázium és Általános Iskola tanulója.– Idén három rajzot készítettem, abból kettő, a bölényes és a madaras dicséretet kapott a zsűritől. Korábban díjazott is voltam – sorolta eredményeit Lili. Azzal folytatta: neki ez csak hobbi, de nagyon komolyan veszi, és biztos, hogy jövőre is pályázik alkotásokkal, mert minden évben jó a megadott téma.– A rajz ugyan csak hobbi, de kikapcsol és levezeti a felgyülemlett feszültséget – árulta el Lili, aki nem a művészi, inkább az orvosi pálya felé kacsingat.