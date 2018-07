Boldog Gizella-díj Vásárhelye

A nettó 1 millió forinttal járó elismerést – amelyet minden évben egyszer és egy jelöltnek ítélnek oda – a városához hű, polgári, keresztény, lokálpatrióta és kulturális értékeket képviselő, azokat őrző személy kaphatja meg. A díj mottója is az, „Hódmezővásárhely hűséges polgára". Ebben az évben két jelölt van: dr. Páger Lajos és felesége, dr. Berta Éva vásárhelyi orvos megosztva, illetve Sonkoly Tibor festőművész. Rájuk az alapítvány közelmúltban indított honlapján lehet voksolni, de a díjról – a szavazatok figyelembevételével – a kuratórium határoz.



A Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítványt a 2000-es évek elején Lázár János országgyűlési képviselő hozta létre. A legutóbbi kuratóriumi elnök a tavaly elhunyt polgármester, Almási István volt, és Kószó Péter az alapító Lázár felkérésére tölti be a tisztet.



– Az új polgármester, Márki-Zay Péter megválasztása óta a közhangulat megváltozott a városban, a helyi polgárság elbizonytalanodott, begubózott. Konszolidációra lenne szükség, mert a közösségi médiában zajló háború nem csitul, inkább tovább erősödik. Ilyenkor van szükség a polgári értékek elismerésére, amit a közösséghez tartozás élményével együtt korábban és most is az olvasóköri mozgalom is képviselt, képvisel – közölte Kószó. Hozzátette: szerinte a szeretet és a hűség a két legszebb szó, és kéz a kézben járnak. – Mert csakis az hűséges választott élete párjához, hazájához és népéhez, aki szereti is – fogalmazott Kószó Péter.