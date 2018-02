Ceruzával nem lehet ikszelni, úgy a voks érvénytelen - Vasárnap este 10-re kiderül, ki lesz a polgármester

Korsós Ágnes, Hódmezovásárhely jegyzoje, a választási irda vezetoje.

Almási István polgármester halála miatt február 25-ére írták ki az időközi polgármester-választást Hódmezővásárhelyen. Reggel 6 és 19 óra között összesen 50 szavazókörben lehet voksolni. A választásra jogosultak száma 37 ezer 390 fő. Ez a szám a választásig még változhat, de eddig nem volt jelentős mozgás – mondta Korsós Ágnes, a helyi választási iroda vezetője.

Jelöltcunami várható a négyesben

Hódmezővásárhelyen rengetegen szeretnének országgyűlési képviselők lenni. Korsós Ágnes a sajtótájékoztatón elmondta, eddig 27 szervezet regisztráltatta magát, és kért ajánlóíveket.

– Vásárhelyen az a gyakorlat, hogy a régi tagokat újra meghívjuk, emellett hirdetést is adunk fel, arra az esetre, ha új tagokra is szükség van. A választási törvény 2014 óta lehetőséget biztosít a jelölőszervezeteknek, hogy 2 delegáltat is küldjenek a bizottságokba. Korábban ezzel a lehetőséggel nem élt senki, most azonban 148 delegált lesz. A szavazatszámláló bizottságok tagjai, a választottak és a delegáltak is, oktatáson vettek részt.A választással kapcsolatban Korsós Ágnes elmondta, egy szavazólap lesz, azon szerepel a három jelölt neve. A szavazóknak magukkal kell vinniük a személyi igazolványukat (a jogosítvány vagy az útlevél bemutatása is elfogadott), illetve a lakcímkártyát. A fülkékben lesz íróeszköz, de saját tollal is lehet szavazni. Ez bármilyen színű lehet. A ceruzás voksok viszont érvénytelenek. Korsós Ágnes elmondta, a tapasztalat szerint vannak vicces kedvű szavazók is, akik körberajzolják a szavazólapot, vagy megjegyzést írnak rá. Ha a szavazólap egyébként szabályszerűen kitöltött, akkor a firkáktól nem válik érvénytelenné.A sajtótájékoztató időpontjáig, szerdán délig 205-en kértek mozgóurnát.