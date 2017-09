Ezer euróért adják bérbe - elkészült a kastély, amely nem Lázáré

Miniszter a szomszédban

A bejárat. Öt kilométerre van az M43-as autópályától. Fotó: Török János

A bérlők „prémium ügyfelek" lesznek, akiket a tulajdonosok saját kapcsolataikon keresztül érnek el. Így a házat nem fogják nyilvánosan meghirdetni. Ezt Kulik Jenő vásárhelyi ügyvéd közölte lapunkkal.Azért írtunk neki, mert szerettük volna megnézni az épületet, amelyről, mióta készült, sokat beszéltek Hódmezővásárhelyen és környékén. Egy ideig tartotta magát az a pletyka, hogy ez a porta Lázár János országgyűlési képviselőé, Miniszterelnökséget vezető miniszteré. Erről tavaly megkérdeztük a politikust, aki azt mondta, nem az övé a terület, és nem is ő építkezik rajta.

Őr a kapunál

A bizalmi kör

Prémium

Cikkünk nyomán az átlátszó.hu is kérdezősködött. A portálnak a miniszter azt mondta, nincs köze a beruházáshoz, sem rokonainak vagy általa tulajdonolt gazdasági társaságnak, sem a Návay Kornél Vadásztársaságnak, amelyben tag. A beruházásról azt tudja, hogy panzió, vendégház és lovas tanya lesz. Minderről azért értesült, mert a közelben 45 hektáros erdeje van, és mivel szomszéd, tájékoztatták.A kérdéses porta korábban a vásárhelyi Előre Vadásztársaságé volt. A szervezet 2015 januárjában hirdette meg, hogy eladja ezt a batidai vadászházát, 3054 négyzetméteres telekkel együtt 32 millió forintért. A vételi ajánlatot egy hónapos határidővel várták.A vásárhelyi közgyűlés a tulajdonosváltás után módosította helyi építési szabályzatát. Kiemelt intézményi besorolást kapott ez a terület, mentesült bizonyos építési korlátozások alól. 2016 tavaszán a porta belsejében nagy daru állt, körben huzalkerítés, a kapunál olykor őr. Ez csöndes, elhagyatott vidék, jellemzően régi tanyák sorakoznak. Természetes, hogy az építkezés foglalkoztatta a helyieket. A közelben érdeklődve hallottunk idős asszonyról, aki azt kérte, amikor a kórházból hozta haza a beteghordó autó, hogy kanyarodjanak arrafelé, mert látni szeretné, hogy néz ki a kastély. Sok mindent nem láthatott, csak a kaputól több száz méterre, erdő szélén épülő emeletes ház oszlopsoros bejáratát, timpanonos homlokzatát. A ház látható részéről egy építész azt mondja, 80-120 milliós beruházás lehet. Magánpénzből vagy hitelből készült, mert ha pályázati támogatást szereztek volna rá, lenne a kerítésen erre utaló tájékoztató tábla.Nemcsak a leendő vendégkör exkluzív, de az a kör is, amely a prémium kategóriás vendégházat összehozta. A tulajdoni lapok alapján az Átlátszó írta meg, hogy Kulik Jenő vásárhelyi ügyvéd vásárolta meg az Előre Vadásztársaságtól az épületet . A hirdetést a VT ellenőrző bizottságának elnökeként feladó ügyvéd, Soós Gábor a vásárhelyi önkormányzati cégekben kollégája Kuliknak. A vagyonkezelő társaságban felügyelőbizottsági tag, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt.-ben pedig igazgatósági tag, míg Kulik mindkettőben igazgatósági tag. Így amikor a vadászház portájának kiemelt státuszáról szavazott a közgyűlés 2015 novemberében, akár ott is lehettek.Kulik Jenő egyébként 1995- től egy időben volt gyakornok a vásárhelyi városházán Lázár Jánossal, majd politikai ellenfelek voltak. Később viszont a vásárhelyi önkormányzatnak, majd a Miniszterelnökségnek is adott jogi tanácsot Kulik Jenő, utóbbinak örökségvédelmi ügyekben. Az algyői önkormányzat is őt kérte fel egy vitás kérdés tisztázására, három és fél millió forint megbízási díj fejében. Az önkormányzati cégekben viselt posztja után csak az egyikért vesz fel fizetést, mindösszesen 250 ezer bruttó forintot.Miután az adásvételt és az építkezés dandárját lezavarták, idén áprilisban egy céget is alapított Kulik, a Grossewiese Zrt.-t, ez magyarul Nagyrétet jelent. A részvénytársaság ingatlan bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozik. A tulajdonos az igazgatóságba maga mellé vette Szabó Istvánt és Bónus Istvánt. Utóbbit nem kell bemutatni, a vásárhelyi Bandula Vendéglőtől kezdve az impozáns Fekete Sas vendéglátásán keresztül övé öt éve a Kökénydombi Csárda is. A vendéglátós idén februárban gyakornoki programra nyert uniós pályázaton kilencmillió forintot, négy gyakornok egyéves foglalkoztatására, képzésére.Mint reflektorfénybe került beruházást és érdekes turisztikai vállalkozást szívesen bemutatnánk a házat. Ezzel a kérésünkkel az utóbbi hónapokban időnként megkerestük Kulik Jenőt, aki áprilisban arról tájékoztatott, hogy még nincs készen a ház, és az azt működtető gazdasági társaságot sem jegyezték be. Legutóbb júliusban azt írta, hogy az ingatlan megkapta a használatbavételi engedélyt, és most zajlik a próbaüzem.Az biztos, hogy akik szeretik az Alföld csöndjét, jól érezhetik ott magukat, és nagyon gyorsan odaérhetnek. A Nagyréti Vendégház mellett jó minőségű aszfaltút húzódik, öt kilométerre van az M43-as autópálya Rákóczi-telepi felhajtója. Autóval húsz percen belül be lehet érni Szegedre.