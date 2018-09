Ezer fával növelnék Hódmezővásárhely tüdejét a civilek

– Hódmezővásárhelyen, különösen a központban nagyon kevés a zöldfelület. Elég, ha csak az Andrássy útra gondolunk, az is le van betonozva. Ezért indítottuk el az akciónkat – mondta Fejes Péter, a Vásárhely Jövőjéért Egyesület egyik alapító tagja.



– Azt tudjuk, hogy a tramtrain nyomvonala mellett, a beruházás részeként 143 fát ültetnek el. Információink szerint az önkormányzat jövőre 300 további fával gyarapítja a zöldfelületet.



– Mi pedig azt szeretnénk, hogy ebből egy szép kerek szám legyen, vagyis összesen ezer fával gazdagodjon Vásárhely – mondta Fejes Péter. Az egyesület néhány napja tette közzé felhívását, amelyre máris sok érdeklődő jelzett vissza.



– Felkerestük a városi főkertészt is. Megkérdeztük, hol lehetne elültetni a fákat. Vele mindenben egyeztetünk. Arról is, hogy hol lehet majd az ősszel fát ültetni, illetve a konkrét fajtákról is. Már beszéltünk néhány faiskolával, van, aki ingyen, más árkedvezménnyel adna csemetét. További beszerzési lehetőségeket is keresünk, amiben az Olvasók segítségét is kérjük. Szívesen fogadunk felajánlásokat is – tette hozzá.



Fejes Péter kiemelte, dolgos kezekre is számítanak majd az őszi ültetésnél. A facsemetéket nem hagyják majd magára, minimum három évig ápolják is azokat.