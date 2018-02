Felújítják a Kalmár Zsigmond szakközépiskolát

A Bajcsy-Zsilinszky utca felől már megszépült a 45 éves épület. Fotó: Kovács Erika

Az önkormányzat képviseletében Hegedűs Zoltán alpolgármester pénteken nézte meg a beruházást. Mint mondta, kicserélték a külső nyílászárókat, folyamatban van az épület hőszigetelése, a főépület mellett a tanműhelyben is. A nyílászárók annyira rosszak voltak, hogy némelyik ablakot be kellett csavarozni, nehogy kiessen. A felújítás azonban itt nem ér véget. A Modern Városok Programban az intézmény belső felújítására és bővítésére is kértek lehetőséget, hogy az intézmény megfeleljen a XX. század elvárásainak.Hegedűs Zoltán megemlítette, további 450 millió forintot fordítanak a középiskola oktatásfejlesztésére: – Ez a hódmezővásárhelyi iparimunkaerő-utánpótlás központja. Hatalmas igény van a felnőttoktatásra. Ezt a jogszabályok is segítik. Sokan élnek azzal a lehetőséggel, hogy két OKJ-s szakma megszerzésére térítésmentesen biztosít lehetőséget az állam.A Kalmár-szakközépiskolában egyébként nappali tagozaton 381 diák tanul, esti tagozatra pedig 182-en járnak.