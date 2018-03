Hűtlen kezelés gyanúja merülhet fel Vásárhelyen

Ismét a K'Art-ügy

A sajtótájékoztatón megjelent Szabó Bálint, a Likvid Kontroll Kft. ügyvezetője, a K'Art-ügyben érintett kifizetetlen alvállalkozókképviselője és feltette kérdéseit Vásárhely polgármesterének. Márki-Zay Péter kijelentette: nem vette át a petíciót, arról, jogy Kendi Imre támogatta-e kampányát, a vállalkozót kell megkérdezni. Ő a közel 450 adományozója egyikének sem adja ki a nevét, személyes adatait. Az önkormányzati vizsgálóbizottság létrehozását sem támogatja – az ügy jó kezekben van Lázár Jánosnál és minisztériumánál, jegyezte meg –, mert hiba lenne beleavatkozni folyamatban lévő ügybe. Szabó erre úgy reagált, a közgyűlés elé viszi kérését.

Elhangzott: a város bérlakás eladási programjában, az ASA Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft. üzletrészének tervezett értékesítésében – ezt Paragi István nak, az Építészmester Zrt. vezérigazgatójának egyik cége akarta megvenni – vélelmeznek szabálytalanságot, ahogy fogalmaztak, „történtek furcsaságok". Ebben akét esetben felmerülhet a hűtlen kezelés gyanúja, de még vizsgálják a szakértők, és azt is tehet-e a város jogi lépéseket. Az önkormányzati bérlakásokat a benne élők akár 40 százalékos kedvezménnyel is megvásárolhatták. Az elmondottak szerint az Andrássy út 28. esetében ezzel élt az egykori aljegyző és két gyermeke, valamint a korábbi kivitelező, tulajdonos, az Építészmester is visszavásárolt egy lakást. Ez sokaknak lehetőség volt saját tulajdonú ingatlanhoz jutáshoz, Márki-Zay viszont a rendelet módosítását – ne lehessen a jövőben így önkormányzati bérlakást értékesíteni – javasolja a március 19-ei, hétfőiközgyűlésnek.Márki-Zay még elmondta: bejelentés érkezett, hogy az Építészmester garázsába – még az ő beiktatása előtt – teherautószámra szállították az iratokat a városházáról. Erről azonban hivatalos bejelentést még nem tettek. Mikor erről megkérdezte Végh Ibolyát, az közölte: ilyen szállítás nem történt. A polgármester még hozzáfűzte: megkérdezte, ilyen gyanú esetén a rendőrség nem jár el hivatalból, ezért csakis Végh Ibolya és Paragi István tárhatná fel, tisztázhatná nyilatkozatával az esetet. A vezérigazgató korábbi közleményében kijelentette: „a politikában a továbbiakban sem veszünk részt, a mi feladatunk az építés és az, hogy a vásárhelyi munkavállalóknak munkát, a vásárhelyi családoknak megélhetést biztosítsunk".Dr. Márki-Zay Péter tovább dolytatja a kampánykommunikációt: megalapozatlan vádaskodások, gyanúk, sejtések, sugalmazások, csúsztatások uralják a megnyilvánulásait.Korrekt ember csak megalapozott tények birtokában hokodik elő ilyen témákkal, máskülönben önmagát minősíti.amennyiben vannak bizonyítékai akkor tegye meg a szükséges lépéseket, de addig kerülje mások alaptalan besározását.Határozottan visszautasítjuk ezt a fajta kommunikációs stílust, ami kizárólag a közbizalom megingatására alkalmas.ismételten felszólítjuk a polgármester urat, hogy a kampány és a kampánykommunikáció helyett végre foglalkozzon a város ügyeivel, feladataival.Hegedűs ZoltánFidesz frakció