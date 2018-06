Jövőre várható a felújítás: vandálok pusztították az egykori mátyáshalmi iskola épületét

A vandálok sem kímélték az egykori mátyáshalmi iskola épületét. Fotó: Imre Péter

Alig egy hete jártunk a vásárhelyi Détár Zoltánnal, a Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozatának tagjával az egykor Vásárhelyhez tartozó Kardoskút, majd Héjahalom és Mátyáshalom első világháborús hősi emlékműveinél, ahol mécseseket gyújtottunk. Utóbbinál csatlakozott hozzánk az ott élő Varga „Soma" Sándor, akivel együtt láthattuk: az egykori tanyai iskola épülete siralmas állapotú (legutóbb februárban írtunk erről). Az idő is szorgalmasan dolgozott pusztulásán, ám a vandálok gyorsabbak és hatékonyabbak voltak. Belül szinte mindent pozdorjává zúztak, és az ablakokat is betörték.Felújítása már 2016-ban szóba került a Csomorkányi út mentén fekvő épületnek. Akkor felmerült, erdei iskola, ifjúsági táborozóhely válhat belőle. Az elképzelés mellett szólt, hogy a leendő kerékpáros túrahálózat közelében fekszik, a híres csomorkányi templomrom bekötőútjánál. Első lépésként a vásárhelyi önkormányzat az elmúlt év végén 600 ezer forintból felújíttatta a tetőszerkezetet, és az elképzelések szerint idén tavasszal folytatták volna a munkát.– Nem feledkeztünk meg a mátyáshalmi iskoláról – közölte Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi Fidesz–KDNP-frakció vezetője. – A tető felújítása megtörtént, a teljes rekonstrukcióval azonban a következő évig várni kell. A 2019-es költségvetési vitánál hozhatjuk szóba és javasolhatjuk: a büdzsébe tervezzék be a felújítását. Azután a Klauzál Gábor Általános Iskola szeretné használni – valószínűleg erről is dönteni kell – közösségi célokra és környezettudatos nevelésre. Hasonlóra már van példa a városban: a Varga Tamás Általános Iskola a Bodzási úti egykori iskolát hasznosítja ilyen célokra, és éppen a jövő héten szombaton rendezik meg ott a hagyományos Bodzási Civil Napot – mondta a politikus.Az is felmerült – a vadásztársasággal egyeztettek a témában –, hogy a volt szolgálati lakást a vadászok használhatnák, ami szinte állandó jelenlétet, őrzést biztosítana az országos műemléki védettségű épületnek.