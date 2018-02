Korszerűsödik az ipari park, 2019 elejére el kell készülnie

Hegedűs Zoltán, Vásárhely polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere köszöntőjében arra emlékezett, hogy a város gazdasági fejlődése szempontjából fontos ipari parkot 1999-ben hozták létre. Ma már 117 vállalkozás üzemel a területén, és 1,7 milliárd forint helyi iparűzési adót fizettek be az ottani cégek. Ezek szeretnének fejlődni, bővülni, erre rövidesen 30 hektárnyi új terület áll rendelkezésre – közölte a politikus. Az alpolgármester szólt még a következő lépcsőfokról, a 100 hektáros bővítésről, amelyhez már 2,6 milliárd forint rendelkezésre áll.



A mostani projektben több mint egymilliárd forintból – a támogatási intenzitás százszázalékos – fejlesztik az infrastruktúrát, LED-es közvilágítást alakítanak ki, 1,3 kilométer hosszan új, aszfaltos út épül, és szélessávú internet is lesz – ezeket a tudnivalókat Pipicz Dániel mérnök, az önkormányzat városfejlesztési irodájának munkatársa sorolta. Hozzátette: vízellátási, csatornázási munkákat is végeznek, 2,5 kilométer csővezetéket fektetnek le, és kialakítanak tűzcsapokat is.



A Tudományos és Technológia Park címet viselő ipari parkhoz kapcsolódik a könnyebb megközelíthetőséget is biztosító keleti elkerülő megépítése. Idén decemberre készül el.