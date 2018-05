Lázár és Márki-Zay a mai közgyűlésen találkozik egymással

Napirend



A mai közgyűlés napirendjén – többek között – a zárszámadási rendelet megalkotása, a belső ellenőrzési csoport, a jogi iroda, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, a Hódmezővásárhely Városáért Közalapítvány, valamint a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ beszámolója szerepel.

– Amennyiben a város érdekeit szolgálja, számomra nemcsak lehetséges, kötelező is, hogy személyesen is elnézést kérjek tőle. Meggyőződésem, többre mennénk, ha összefogva, együtt dolgoznánk Vásárhelyért – jelentette ki újságírói kérdésre válaszolva a városvezető pár héttel ezelőtt.Mint emlékezetes, ezt április végén facebookos élő bejelentkezésében tette meg először, azzal kommentálva, biztosan nem lesznek barátok.– Úgy hallottam, Lázár János találkozásunk feltételéül szabta a bocsánatkérést. Biztos, hogy megbántottam, ezt nem tagadom, ezért most hivatalosan is bocsánatot kérek tőle – mondta akkor, és ennek személyes megismétlésére tett ígéretet. Azt, hogy Lázár János részt vesz a mai közgyűlésen, az országgyűlési képviselő sajtóval foglalkozó munkatársa, Göbl Vilmos megerősítette, hozzátéve: ennek a látogatásnak semmi köze a bocsánatkéréshez. Lázár János felkeresi választókerületének valamennyi települését, és szót kér a testületi üléseken. Mártélyon, Algyőn és Székkutason már volt, ma Kiszombor és Hódmezővásárhely következik, a közeljövőben beül a csanádpalotai és a makói testületi ülésre. A látogatások alkalmával együttműködést ajánl a falvaknak és városoknak.Információink szerint demonstráció lesz ma a Kossuth téren. Az egyik szervező, Zoltán Örs Tamás ezt megerősítette, és az eseményt a Szuperinfóban meg is hirdették. Abban az áll, hogy a februári időközi voksoláson megválasztott Márki-Zay Péter polgármestert továbbra is támogatják, ezért 15 órától békés kiállást tartanak mellette a főtéren.