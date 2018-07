Márki-Zay tárgyal a kórházzal a tartozás rendezéséről - Bálint Gabriellát támogatja a vásárhelyi közgyűlés

A gyerekosztály kifestése



Kószó Péter (Fidesz–KDNP) a Johannita Szeretetszolgálat nevében felszólalva közölte: német testvéreik 300 kiló festéket ajánlottak fel a vásárhelyi kórház gyerekosztályának kifestésére, és az adomány napokon belül megérkezhet. Hozzátette: a közmunkások között jó szakemberek vannak, akik a festést elvégezhetik. Márki-Zay Péter megköszönte a felajánlást, és jelezte: lehet, hogy a munkában személyesen is részt vesz.

– Zárt ülésen úgy határozott a közgyűlés, hogy Bálint Gabriella pályázatát támogatja a Kapcsolat Központ főigazgatói posztjára. Ezért a társulási tanácsban ezt a véleményt fogom képviselni – mondta Márki-Zay Péter . A vásárhelyi polgármester a legutóbbi, június 22-én tartott közgyűlésen elismerve szakmai képességét, politikai aggályokat fogalmazott meg vele kapcsolatban. Most a kistérség összes települése, Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent és Székkutas is Bálint Gabriella újbóli kinevezését támogatja.A mostani voksoláson – érintettség okán – Bálint Gabriella nem vett részt, a szavazati arány információnk szerint mégis 10:3 volt. A Fidesznek 10 képviselője van, és a polgármester kérdésünkre azt közölte: az eredmény nem publikus.A tegnapi rendkívüli közgyűlésen nyílt ülésen döntöttek arról, hogy a 2018/19-es tanévre is biztosítják az iskolabuszt, amely 2017/18-ban 24 millió forintba került. A járat szállítja például a mindennapos testnevelésórák keretében úszásoktatásra a gyerekeket. Költségvetési átcsoportosításról is szavaztak, sürgős rekonstrukciós munkákra. Az Alföldi Galéria homlokzatára 5, a zsinagóga beázásának megakadályozására, észak-keleti oldalának állagmegóvására 3,4, a Nyugdíjas Lakópark főépületének rekonstrukciójára 9,8, az elektromos töltőállomásokra 2,7 millió forint jut most.A vásárhelyi kórház felé fennálló városi tartozásról is tárgyaltak, erre azért volt szükség, mert az önkormányzat ügyvédi felszólítást kapott a haladéktalan törlesztésre. Az adósság 2012-ben keletkezett, ekkor a város az államtól a kórháznak ítélt finanszírozási összeget nem továbbította, megtartotta – közölte Varga Ildikó jegyző. Az idei büdzsébe 30 millió forintot terveztek be, de az Erzsébet-kórház azonnal kéri a tavaly december 31-én lejárt 132 milliót, illetve idén december 31-ig az újabb 132 milliót – ez nagyon megterhelné a költségvetést. Ezért a Fidesz- frakció is azt a verziót támogatta – Hegedűs Zoltán frakcióvezető el is mondta felszólalásában –, hogy a polgármester tárgyaljon Kallai Árpád főigazgatóval peren kívüli megegyezésről, a tartozás rendezéséről. Kiderült: a kórház azért lépett most, mert rájuk is nagy nyomás nehezedik költségvetésük rendbetételét illetően.– Közös érdekünk, hogy a kórház jól működjön, a lakosok jó ellátásban részesüljenek. Mindenben támogatjuk a kórházat – közölte Márki-Zay Péter.A nyílt ülés utolsó napirendi pontjaként jóváhagyták, hogy a Bethlen Gábor Református Gimnázium területbővítésére, a Modern Városok Programban elfogadott felújítás részeként a jelenleg az Alföldi Galériához tartozó 621 négyzetméteres, parkolónak használt udvari részt jelképes összegért, 100 forintért adják el az iskolának.