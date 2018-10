Politikai gyűlés lett Vásárhelyen a szülői értekezletből - Legkésőbb év végén bezár a stadion

Márki-Zay Péter polgármester a szülői értekezleten. Fotó: Kovács Erika

Szülői értekezletet hívott össze Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere a focista gyerekek szüleinek. Veszélybe került a stadion sorsa, ahol 1000 gyermek sportol. Nincs pénz a működtetésére.– A stadion megmentése érdekében mindenkinek áldozatot kell vállalnia. Idén a Működtető és Szolgáltató Zrt.-nek 50 millió forint támogatást és a számlákra további 45 milliót utaltunk. Remélem, ez az összeg elegendő lesz ahhoz, hogy a stadiont ne kelljen bezárni. Arra kérem önöket, nézzük meg, hogyan lehet hatékonyabban gazdálkodni – mondta a polgármester. A tao-pénzzel kapcsolatban kiemelte, Fekete Ferenc önkormányzati képviselő, korábbi sporttanácsnok teljeskörűen elszámolt. Azt kérte a jelenlévőktől, keressék fel a vállalkozásokat, hogy ha lehetőségük van, utalják át a tao-pénzeket az arra jogosult egyesületeknek. Több vállalkozót ő is felhívott.Kovács Pál, a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató (HMSZ) Zrt. pénzügyi és szolgáltatási igazgatója elmondta, éves szinten 250 millió forint veszteségük keletkezik. Ebből 52 milliót a stadion működtetése okoz. Mivel ez nem kötelező feladat, úgy döntöttek, itt húzzák a nadrágszíjat.– Javasoltuk, hogy az önkormányzat vegye vissza ezt a részegységet a zrt.-től, és alakítsa át saját szája íze szerint. Erre nem kaptunk polgármester úrtól konkrét választ. Leültünk a futballklub vezetőivel is, hogy ők vegyék át üzemeltetésbe a stadiont. Nem zárkóztak el – tette hozzá.Később, a szülők hozzászólása után Kovács Pál azt javasolta, hogy a szülők kalákában vállalják fel a stadion üzemeltetését, amivel 17 millió forintot tudnának megspórolni, így 13 milliót kellene összegyűjteni a működtetéshez.Fekete Ferenc önkormányzati képviselő hozzászólásában kiemelte, sajnálja, hogy a polgármester csak októberben jutott el odáig, hogy kimondja, ő és Lázár János nem nyúlták le a tao-pénzeket. – Nem kellett volna turbulenciát csinálnia a tao-pénzek körül, akkor most nem itt tartanánk – mondta.A rendezvényen nem csak a szülők vettek részt. Többen sérelmezték is, hogy politikai fórummá vált. A stadion szülői kérésre nem novemberben, hanem decemberben, esetleg januárban zár be.Hegedűs Zoltán, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője Facebook-oldalán azt írta, a polgármester a keddi egyeztetésen elzárkózott, hogy a pénteki közgyűlésen napirendre vegyék a stadion megmentését.