Újabb polgármester-jelölt Vásárhelyen

Független jelöltként indul a vásárhelyi időközi választáson Hernádi Gyula , aki korábban kétszer is az MSZP színeiben volt polgármester-jelölt. Két cikluson át önkormányzati képviselő is volt a megyei jogú városban. A politikus a tegnapi bejelentéskor azt mondta, még mindig tagja az MSZP-nek.Közölte ugyanakkor, hogy pártjával nem beszélt az indulásról, a döntést önállóan hozta meg.Vásárhelyen így hárman indulnak a polgármesteri címért: Hegedűs Zoltán a Fidesz-KDNP színeiben Márki-Zay Péter pedig függetlenként , lényegében az összes ellenzéki párt támogatásával.Mag István, aki a múlt héten jelentette be indulási szándékát, vasárnap közölte, hogy visszalép a versenytől.